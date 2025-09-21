Le parole del tecnico dei toscani alla vigilia della sfida con la prima della classe: "Gila" richiama i suoi all'equilibrio, evitando la frenesia

Samuele Amato Redattore 21 settembre - 12:50

Per i nerazzurri toscani l'esame più difficile. Alla quarta giornata di Serie A, il di Alberto Gilardino dovrà affrontare la trasferta al Diego Armando Maradona contro il Napoli campione d'Italia. Il tecnico dei pisani ha parlato in conferenza raccontando la condizione dei suoi giocatori e la preparazione in vista del match di domani, lunedì 22 settembre.

Napoli-Pisa, la conferenza pre-partita di Gilardino — LE CONDIZIONI DI STENGS E LORRAN - "Stengs avuto un serio problema all'adduttore. Credo che l'infortunio possa essere grave e che lo stop sia lungo, speriamo non troppo. Dobbiamo valutare anche Denoon, che però non sembra essere grave. Come sta Lorran? Bene, arriva dal campionato brasiliano che è diverso dal nostro e serve pazienza. Ma sono sicuro che potrà fare affidamento su di lui".

LA SFIDA CON IL NAPOLI - "Dobbiamo scendere in campo senza paura. Questa parola non deve esistere nel nostro vocabolario. Servirà compattezza e fiducia, dirò di dare tutto a Napoli. Per come li vedo lavorare, io darò ai ragazzi sempre la mia fiducia. Abbiamo il desiderio di affrontare una grande squadra, ma servirà mantenere le linee strette e non allungarci come è successo contro l'Udinese. Sarà una gara che richiederà un grande spirito di sacrificio, ma anche una grande determinazione quando si avrà la palla tra i piedi. Tutto passa dalle prestazioni, dobbiamo evitare di avere paura e frenesia per mantenere fiducia ed equilibrio".

TATTICA E LA VIA PER IL GOL - "Non abbiamo ancora segnato, ma il gol arriverà presto. Confidiamo in Nzola, che ci trascinerà e lo sta già facendo attraverso i suoi atteggiamenti. Abbiamo bisogno della sua esperienza in questa stagione. Akinsanmiro ha fatto una grande partita contro l'Udinese, come mi aspettavo. Mi è piaciuto in entrambe le fasi e deve continuare così. Per Napoli ho valutato di iniziare con due punte ed una mezz'ala più offensiva o con tre centrocampisti. Ci confrontiamo, per capire se è un'idea da usare dall'inizio o a partita in corso. Tramon può fare la seconda punta e avere più libertà. Mentre Cuadrado lo vedo molto più come esterno e potrebbe essere pronto per domani, in caso contrario Lerris potrebbe essere una soluzione sulla fascia".

ARRIVA L'ESORDIO DI ALBIOL? - "Lui è un campione in tutti i sensi, da come parla si capisce tutta la qualità umana che ha. Si è reso subito disponibile per la squadra, aiutando tutti. Ma devo anche preservarlo e non incorrere a rischi: è qui da poco tempo e bisogna aspettare che le sue condizioni crescano ed evitare infortuni".