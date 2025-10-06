Lo spagnolo è diventato l'allenatore più veloce ad aver raggiunto le 250 vittorie nel campionato inglese e vuole invitare a cena due ex colleghi che detenevano lo stesso risultato

Jacopo del Monaco 6 ottobre - 12:54

Dal suo arrivo al Manchester City, Pep Guardiola sta scrivendo sempre di più la storia del club e della Premier League. Grazie alla vittoria di ieri contro il Brentford, l'ex centrocampista è diventato il tecnico ad aver raggiunto le 250 vittorie nella massima competizione inglese nel minor numero di partite possibili. Con questo record, lo spagnolo ha superato due leggende come Sir Alex Ferguson ed Arsene Wenger. Nel post-partita, Guardiola ha dichiarato che vuole invitare i due ex colleghi a cena.

Record di vittorie in Premier League per Guardiola ed invito speciale a cena — Oltre alle vittorie di Tottenham, Manchester United, Chelsea, che ha vinto contro 2-1 contro il Liverpool ed Arsenal che ora occupa il primo posto, la settima giornata di Premier League ha regalato ai propri appassionati anche il successo del Manchester City. La squadra allenata da Pep Guardiola ha vinto 0-1 sul campo del Brentford grazie al nono gol in campionato di Erling Haaland, che ha segnato al nono minuto di gioco. Grazie ai tre punti conquistati in trasferta, Guardiola ha stabilito un nuovo record. Lo spagnolo, adesso, è l'allenatore ad aver raggiunto la 250ª vittoria in Premier League con meno partite, ben 349. Così facendo, il tecnico dei Citizens ha superato due leggende come Ferguson e Wenger, arrivati a 250 successi rispettivamente dopo 404 e 423 match.

Nel post-partita, l'ex tecnico del Barcellona ha parlato del suo record facendo anche un invito speciale: "È un onore essere al fianco di Sir Alex Ferguson ed Arsene Wenger, li inviterò a cena. Far parte della storia della Premier League è un piacere e sono davvero contento. Ora punto ad altre 250 vittorie". Successivamente, Guardiola ha parlato della partita e dell'infortunio di Rodri: "Quando sei in trasferta e stai vincendo di un gol, è sempre difficile. Nel primo tempo potevamo segnare di più, però abbiamo giocato bene la partita. Sembra che Rodri si sia infortunato al bicipite femorale, ma non sappiamo ancora l'entità del danno".