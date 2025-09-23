derbyderbyderby calcio estero Manchester City, Roy Keane bacchetta Guardiola: “Non può lamentarsi a settembre”

Manchester derby, Roy Keane non gradisce la guardia d'onore al City...
La leggenda del Manchester United ha commentato le parole del tecnico City dopo il pareggio contro l'Arsenal
Giorgio Trobbiani
Giorgio Trobbiani

Il derby di Manchester è senza dubbio uno dei match più sentiti del panorama calcistico inglese e non solo. Lo United, squadra di cui Roy Keane è stato uno dei capitani più leggendari, ed il City, attualmente allenato da Pep Guardiola, hanno fatto la storia del calcio anche fuori dal campo. Un po' come è accaduto nelle ultime ore quando, a 'Sky Sports', Keane ha commentato le lamentele di Guardiola sulle troppe partite da disputare.

Keane risponde seccato a Guardiola: "Non è possibile che già si lamenti"

In merito alle parole dette da Pep Guardiola, post pareggio contro l'Arsenal dove ha dato show anche con il quarto uomo, sulle troppe gare che si disputano nell'arco della stagione, Roy Keane, bandiera del Manchester United e noto opinionista sportivo, ha risposto così: "Guardiola sta parlando di stanchezza e fatica della sua squadra, ma viene da due gare in casa e siamo soltanto a settembre". 

LONDRA, INGHILTERRA - 21 SETTEMBRE: Erling Haaland del Manchester City con Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, dopo essere stato sostituito durante la partita di Premier League tra Arsenal e Manchester City all'Emirates Stadium il 21 settembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Roy Keane ha poi aggiunto: "La partita con il Manchester United è stata decisamente semplice, poi il Napoli ha avuto un calciatore espulso dopo appena venti minuti. Voglio dire, non hanno dovuto affrontare una trasferta in Russia o in Polonia e, successivamente, dovuto fronteggiare una gara difficile, non è successo questo. Ovviamente, tutti sappiamo quelle che sono le difficoltà dei calciatori che devono sempre giocare due o tre partite ogni settimana, ma Guardiola ha la possibilità e la fortuna di girarsi in panchina e vedere dei giocatori decisamente di livello per far rifiatare i titolari. Che cosa dovrebbero fare allora altri manager di Premier League che non hanno le stesse disponibilità di rosa che ha il Manchester City". 

