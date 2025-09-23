Il derby di Manchester è senza dubbio uno dei match più sentiti del panorama calcistico inglese e non solo. Lo United, squadra di cui Roy Keane è stato uno dei capitani più leggendari, ed il City, attualmente allenato da Pep Guardiola, hanno fatto la storia del calcio anche fuori dal campo. Un po' come è accaduto nelle ultime ore quando, a 'Sky Sports', Keane ha commentato le lamentele di Guardiola sulle troppe partite da disputare.

In merito alle parole dette da Pep Guardiola, post pareggio contro l'Arsenal dove ha dato show anche con il quarto uomo , sulle troppe gare che si disputano nell'arco della stagione, Roy Keane, bandiera del Manchester United e noto opinionista sportivo, ha risposto così: "Guardiola sta parlando di stanchezza e fatica della sua squadra, ma viene da due gare in casa e siamo soltanto a settembre".

Roy Keane ha poi aggiunto: "La partita con il Manchester United è stata decisamente semplice, poi il Napoli ha avuto un calciatore espulso dopo appena venti minuti. Voglio dire, non hanno dovuto affrontare una trasferta in Russia o in Polonia e, successivamente, dovuto fronteggiare una gara difficile, non è successo questo. Ovviamente, tutti sappiamo quelle che sono le difficoltà dei calciatori che devono sempre giocare due o tre partite ogni settimana, ma Guardiola ha la possibilità e la fortuna di girarsi in panchina e vedere dei giocatori decisamente di livello per far rifiatare i titolari. Che cosa dovrebbero fare allora altri manager di Premier League che non hanno le stesse disponibilità di rosa che ha il Manchester City".