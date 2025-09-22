Al termine dei tempi regolamentari il tecnico si è avvicinato al quarto uomo per protestare calorosamente riguardo un'azione poco pulita: qualche attimo dopo lo abbracciato e baciato sulla guancia

Silvia Cannas Simontacchi 22 settembre - 12:23

Pomeriggio interessante quello di ieri all'Emirates Stadium, teatro di Arsenal-Manchester City, non solo perché i Citizens di Pep Guardiola si sono lasciati scappare i tre punti proprio sul più bello, beffati da un gol di Martinelli a un soffio dal triplice fischio ma anche per un bizzarro siparietto dell'allenatore spagnolo con il quarto uomo. Dopo essersi avvicinato all'arbitro per protestare calorosamente in seguito a un'azione non esattamente pulita, infatti, Guardiola lo ha afferrato e gli ha schioccato un bacio sulla guancia.

Arsenal-City, le proteste di Guardiola e il bacio all'arbitro —

Se già c'erano stati altri episodi a confermare la fama del sangue caliente di Guardiola (come dimenticarei graffi sul suo viso dopo Manchester City-Feyenoord del 26 novembre 2024, ndr), questo siparietto, che ha lasciato il direttore di gara perplesso e vagamente imbarazzato e ha divertito i tifosi tanto da averlo già reso virale sui social, non è da meno.

Non si sa con chiarezza cosa abbia detto l'allenatore del City quando, alla fine dei novanta minuti, si è avvicinato al quarto uomo, ma quello che è certo è che Guardiola stesse protestando in maniera piuttosto aspra. Dopo qualche istante, però, il mister ci ha ripensato e, forse per distendere la tensione, forse per scongiurare sanzioni disciplinari, lo ha afferrato per baciarlo sulla guancia con slancio. Il gesto ha sorpreso tutti quanti, primo fra tutti colui che ne è diventato protagonista suo malgrado e che si è allontanato con un sorriso imbarazzato.

Il City soffre, Guardiola è teso: per l'allenatore si parla di record negativo Del resto, non è un periodo semplice per il tecnico. Ieri, il gol di Erling Haaland non è bastato al City per assicurarsi la vittoria e riguadagnare le zone alte della classifica di Premier League, dove il Liverpool è in volata a punteggio pieno. Il pareggio contro i Gunners, anzi, arrivato dopo una partita in cui la squadra di Guardiola ha avuto solo il 32,8% di possesso palla, secondo quanto riportato da Opta, segna uno storico record negativo per colui che è da sempre considerato il re del tiki-taka e del dominio del pallone. Certo, bisogna ammettere che i baci sono comunque preferibili ai graffi.