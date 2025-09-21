Arsenal-Manchester City, statistiche e precedenti del big match inglese

I padroni di casa vogliono avvicinarsi al Liverpool capolista, mentre i Citizens vogliono battere un'altra big dopo la vittoria contro il Manchester United

Jacopo del Monaco 21 settembre - 11:12

Dopo il Derby del Merseyside e la sfida tra United e Chelsea, la quinta giornata di Premier League ci regala anche il big match tra l'Arsenal ed il Manchester City. I due club si affronteranno alle ore 17:30 di oggi presso l'Emirates Stadium e, nell'attesa, ecco a voi le statistiche riguardanti i precedenti tra Gunners e Citizens.

Arsenal-Manchester City, i precedenti — Le due compagini, allenate rispettivamente da due tecnici spagnoli come Mikel Arteta e Pep Guardiola, sono tra le favorite per la vittoria finale del campionato. I Gunners hanno 9 punti in classifica visto che hanno perso soltanto contro il Liverpool, che fino ad ora ha vinto tutte le partite di Premier, mentre il City ha collezionato due vittorie ed altrettante sconfitte. Dalla remota stagione 1896/1897 fino ai giorni nostri, le due squadre si sono affrontate ben 201 volte ed i londinesi hanno le statistiche a favore: 96 vittorie, 47 pareggi e 58 sconfitte coi mancuniani che non vincono dal 4-1 della stagione 22/23, match in cui Kevin De Bruyne ha segnato una doppietta. Anche i gol vanno dalla parte dell'Arsenal, visto che ne hanno segnati 324 contro i 294 dei Citizens.

Statistiche in campionato e partite illustri — Considerando soltanto gli scontri tra la vecchia First Division e l'attuale Premier League, i due club hanno giocato contro 180 volte. L'Arsenal ha vinto 85 partite ed i mancuniani sono a quota 51, mentre i pareggi tra le due compagni sono stati 44. Se si tiene conto delle 90 partite della massima competizione inglese giocate a Londra, invece, l'Arsenal la fa ancora da padrona con le sue 52 vittorie, i 21 pareggi e le 17 sconfitte.

Dopo diversi anni in cui il Manchester City ha sempre dominato in campionato, nelle ultime due annate i londinesi sono imbattuti e la scorsa stagione, dopo il 2-2 all'Etihad Stadium, hanno vinto in casa 5-1. L'Arsenal non vinceva contro il City con almeno 4 gol di scarto proprio dall'1-5 della stagione 2002/2003. Tra i precedenti illustri a favore del Manchester City ricordiamo il 6-3 datato 14 dicembre 2023, match in cui Fernandinho ha segnato due reti ed il 5-0 di quattro anni fa con tanto di doppietta di Ferran Torres. In questi anni, i due club hanno giocato contro in tre finali nazionali: Community Shield2014 e 2023, vinte dai londinesi; Carabao Cup del 2018, conquistata dai mancuniani.