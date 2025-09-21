Arsenal-Manchester City, i giocatori chiave: sfida tra grandi attaccanti in vista

Arsenal-Manchester City è il big match della quinta giornata di Premier League. Chi può incidere? Sarà sfida tra Gyokeres e Haaland.

Gennaro Dimonte 21 settembre - 08:10

Domenica 21 settembre alle 17:30, Arsenal e Manchester City si sfidano nel big match della quinta giornata di Premier League. Una sfida che si prospetta bellissima all'Emirates Stadium tra due squadre che lottano per il vertice e hanno rosa grandissimi talenti. Tra nuovi acquisti che stanno già lasciando il segno e possibili eroi del giorno inaspettati, chi può sbloccare questa partita? Diamo uno sguardo ai giocatori chiave che nelle ultime giornate si sono distinti in positivo.

Arsenal-Manchester City, i giocatori chiave: Gyokeres pronto a colpire — Come tutti i tifosi inglesi e quelli che andranno a vederla dal vivo, ci si aspetta una sfida di alto livello e con tanti gol. Chi può incidere pesantemente su questa partita allora se non Viktor Gyokeres? La punta svedese ha già segnato tre gol in campionato e ha la fame in campo di chi vuole lasciare il segno in ogni partita a tutti i costi. Un vero e proprio spauracchio per tutte le difese avversarie, soprattutto per quelle di Premier League che di spazi ne lasciano tanti.

Gabriel Martinelli può essere il fattore vincente dalla panchina. L'attaccante brasiliano in questo momento sta subentrando dalla panchina a Eze, dando un contributo forse maggiore di quando gioca da titolare. Lo sa bene l'Atletico Bilbao che lo ha visto realizzato una doppietta nel proprio stadio durante la prima giornata di Champions League. La sua rapidità, unita a una grande tecnica, saranno utili ai Gunners in caso di necessità.

Jurrien Timber e Martin Zubimendi le possibili sorprese. Il terzino olandese ha realizzato una doppietta e un assist nel 5-0 contro il Leeds, il centrocampista spagnolo ne ha segnati due nel 3-0 casalingo contro il Nottingham Forest. Due giocatori quindi in grado di poter sbrogliare le carte da un momento all'altro.

Manchester City, Haaland suona la carica da capocannoniere — Erling Haaland in questo momento è senza ombra di dubbio il giocatore più pericoloso e in forma dei Citizens. Cinque gol in campionato, uno in Champions League contro il Napoli e il titolo di momentaneo capocannoniere della Premier League. I difensori dell'Arsenal dovranno metterci più di una pezza per arginare il bomber norvegese.

Jeremy Doku e Phil Foden le schegge impazzite di questo big match all'Emirates Stadium. L'esterno belga si è sbloccato contro il club italiano pochi giorni fa e ha dato l'impressione di stare meglio fisicamente rispetto alle prime uscite stagionali. Per il talento inglese un gol nel derby vinto per 3-0 contro il Manchester United, linfa vitale per un giocatore come lui in grado di poter segnare da qualunque posizione.

Tijjani Reijnders è il giocatore da cui passa tutta la manovra offensiva del Manchester City. Arrivato in estate dal Milan, si è subito preso la squadra per mano dimostrando di non soffrire il passaggio dalla Serie A alla Premier League. Per lui già un gol, un assist e tante giocate di altissimo livello. Con la tanta qualità che possiede è sicuramente un giocatore da tenere d'occhio per questa sfida.