Arsenal-Manchester City, il pronostico di DDD: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in TV e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 21 settembre - 01:38

Qui Arsenal — L'Arsenal è reduce dal successo ottenuto in Champions League con l'Athletic Bilbao sconfitto 2-0 a domicilio. In campionato, fin qui, la formazione di Arteta ha perso solo col Liverpool, poi tre successi e terzo posto momentaneo a quota 9 punti, al pari di Crystal Palace (ha una gara in più) e Bournemouth.

Qui Manchester City — Con lo stesso punteggio dei londinesi, il Manchester City si è imposto sul Napoli, giovedì scorso, ma in Premier il ritmo della squadra di Guardiola è stato altalenante in queste battute iniziali. Due vittorie e due sconfitte, serve continuità per tornare a grandi livelli, a partire dalla sfida con l'ex allievo Arteta.

I precedenti — Due successi dell'Arsenal e tre vittorie del Manchester City negli ultimi cinque precedenti disputati all'Emirates Stadium. I Citizens non espugnano la casa dei Gunners dal 2023; da allora due successi di fila per la squadra di Arteta, l'ultimo risalente allo scorso febbraio (5-1).

Arsenal-Manchester City, probabili formazioni — ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Nwaneri, Zubimendi, Rice; Eze, Gyokeres, Madueke. Allenatore: Mikel Arteta.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Ake, Gvardiol, O'Reilly; Rodri; Silva, Foden, Reijnders, Savinho; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola

Il pronostico di DDD — I principali bookmakers considerano l’Arsenal favorita per la vittoria. La quota per il segno 1 è fissata a 1.90, mentre il pareggio (X) si attesta a 3.75 e il successo esterno del Manchester City (2) è offerto a 3.90.

Anche le opzioni legate al Goal (quota 1.70) e all’Over 2.5 (quota 1.75) appaiono scenari piuttosto concreti, da valutare magari in Combo Bet (quota 2.05) per incrementare la possibile vincita.

Curiosamente, l’esito X non si registra da ben otto anni: un dato statistico che potrebbe rendere ancora più interessante la sfida. Chissà che, dopo così tanto tempo, il tabù non venga finalmente spezzato.

Arsenal-Manchester City, cosa scommettere —

Goal (quota 1.70)

Over 2.5 (quota 1.75)

Goal+Over 2.5 (quota 2.05)

Esito Finale X (quota 3.90)

Dove vedere Arsenal-Manchester City in Diretta TV e in Streaming Gratis — ARSENAL MANCHESTER CITY DIRETTA TV STREAMING GRATIS - Il grande appuntamento tra Arsenal e Manchester City è fissato per domenica 21 settembre, con calcio d’inizio programmato alle ore 17:30. L’attesissima sfida sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, nello specifico sul canale dedicato Sky Sport Uno, che seguirà l’evento con ampia copertura. Per chi preferisse lo streaming online, ci sono diverse soluzioni pratiche: sarà infatti possibile seguire il match tramite le piattaforme ufficiali Sky Go e NOW TV.