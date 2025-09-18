Bastano otto minuti di assedio nella metà campo del Napoli: Reijnders dalla lunga distanza, tira potente e centrale e Milinkovic-Savic devia istintivamente in corner. Gli ospiti, si fanno vedere all'undicesimo con una giocata personale di Spinazzola : sul cross per Anguissa , l'azione sfuma, ed il City riprende a palleggiare nella metà campo avversaria. Ma, il City non conclude, ancora. Lo fa il Napoli, da azione di calcio d'angolo: batte Politano , Beukema sovrasta il suo marcatore e colpisce di testa impegnando Donnarumma . La partita, però, cambia al 19°: palla filtrante per Haaland, intervento di Di Lorenzo in scivolata ; l'arbitro lascia continuare, ma il consulto var richiama il direttore di gara che, dopo revisione, estrae il cartellino rosso per il capitano del Napoli . La fascia passa sul braccio di Politano. Al 23°, cross di Reijnders per la testa di Halland: alto sopra la traversa.

Al 25°, Conte opera la prima obbligata sostituzione: esce De Bruyne , fra gli applausi, al posto di Olivera . Spinazzola, quindi, si sposta a destra. Al 35° minuto, la fotografia della partita è il City che schiaccia il Napoli, che difende molto bene la porta. Al 37°, tiro impegnativo di Rodri : Milinkovic-Savic, in estirada, devia il tiro. Ancora il portiere del Napoli, si mette in proprio nel finale di primo tempo: tre parate decisive, nell'arco di pochi istanti, mantengono ancora il risultato di parità. Il Napoli resiste strenuamente agli attacchi del City. Ad un minuto dal 45°, Foden imbuca centralmente per Reijnders il quale spedisce alto di testa. Nei quattro minuti di recupero, ancora protagonista il portiere del Napoli: tiro verso la sua porta, deviato in scivolata quanto basta da Politano, e Vanja abbraccia il pallone. Il risultato al termine dei primi quarantacinque, è di 0-0 fra Manchester City e Napoli.

Dopo il secondo gol, e più di un'ora di stress offensivo, la difesa del Napoli traballa. Non c'è più la lucidità, come nel primo tempo. Per dare freschezza alla manovra azzurra, Conte opera tre cambi al 71° di gioco: escono Hojlund, Anguissa e Lobotka, che lasciano il posto a Neres, Elmas e Gilmour. Anche Guardiola opera tre cambi: Haaland, Gvardiol e Reijnders, ed entrano Bobb, Lewis ed Aké. L'inerzia del match, però, non cambia. La freschezza dei cambi operati da Conte, non hanno alzato il baricentro del Napoli. In Europa, la differenza reti è ancora più importante soprattutto con l'applicazione della nuova formula. Il passivo di due gol a zero - soprattutto per come sono arrivati - è tutto sommato positivo come esordio in Champions. Ed è con questo risultato che finisce la partita. Gli auspici erano naturalmente diversi, ma per come si era messa la partita dopo appena venti minuti, questa sconfitta è più che onorevole. All'Etihad, Manchester City-Napoli finisce 2-0.