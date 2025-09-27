Il club di Amsterdam dovrà fare a meno dei propri supporter le partita di martedì 30 settembre

Samuele Amato Redattore 27 settembre - 13:43

La prossima settimana riprende la Champions League e con un match che promette spettacolo in campo. Al Velodrome, martedì 30 settembre, l'Olympique Marsiglia ospiterà l'Ajax per la prima partita casalinga nella competizione targata UEFA. Ma gli olandesi dovranno fare a meno del proprio tifo per una questione di ordine pubblico.

Ajax, niente tifosi a Marsiglia: i posti andranno ai padroni di casa — Dopo aver conquistato la vetta della Ligue 1, l'OM di Roberto De Zerbi si prepara per la prima partita di Champions League in città. Il confronto tra Marsiglia e Ajax allo stadio Velodrome, però, ha destato preoccupazione per il mantenimento dell'ordine pubblico. Il Ministero dell'Interno, dopo lo studio del caso, ha voluto chiudere la possibilità di trasferta ai tifosi del club di Amsterdam.

Come riportato dalla Gazzetta ufficiale francese, il decreto pubblicato nella mattinata di oggi, sabato 27 settembre, i tifosi dell’Ajaxnon potranno recarsi a Marsiglia per la sfida di Champions. Per evitare qualsiasi confronto tra le due tifoserie, agli olandesi è vietata qualsiasi possibilità di spostamento individuale o collettivo "tra i punti di frontiera stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali francesi e il comune di Marsiglia".

La decisione da parte dall'autorità competente è arrivata anche per via del rapporto conflittuale tra le due tifoserie, oltre ai disordini causati durante le trasferte ad Amsterdam. Decisione che fa da eco anche al provvedimento della prefettura, lo scorso 12 settembre, che vietava la circolazione ai tifosi dell'Ajax per le strade di Marsiglia.

Vista la misura volta a mantenere l'ordine pubblico, l'OM ha annunciato che aprirà il settore ospiti - precedentemente riservato agli olandesi - ai tifosi di casa, con un post sui canali social del club francese. Con l'esaltazione dopo il primo posto conquistato in campionato (e la vittoria nello scontro diretto contro il PSG), gli "olimpici" stanno vivendo un momento di grande forma. In questo clima, il Velodrome sarà tutto marsigliese per la Champions League.