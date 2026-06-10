Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per dieci giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. Queste le disposizione del Ministero dell'Interno, dopo le violenze degli ultras poco prima del derby del 24 maggio scorso, in occasione dell'ultimo turno di Serie A. Gli scontri, come ricordiamo, hanno provocato il ferimento di un tifoso bianconero.

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Torino-Juventus, trasferte vietate per 10 giornate. La decisione del Ministro degli Interni

Torino e Juventus non potranno prendere parte alle trasferte della propria squadra per le prime 10 giornate del prossimo campionato. Questa è stata la decisione del Ministro degli Interni dopo gli scontri tra le due tifoserie avvenuti lo scorso 24 maggio poco prima del derby della Mole, valevole per l'ultimo turno di. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granata e bianconeri dovranno disputare le gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate.

La tifoseria granata era già punita con misure misure restrittive a seguito degli episodi avvenuti in occasione della partita contro il Verona dell'11 aprile scorso. Infatti ai tifosi del Toro erano state vietate le trasferte a Cremona e Udine. Bisogna ancora capire se il divieto della trasferta riguarderà anche le amichevoli estive. Quel che è certo, invece, è che i tifosi della Juventus non potranno assistere dal vivo alle partite contro Frosinone, Sassuolo, Cagliari e Genoa, mentre i sostenitori granata salteranno le gare con Sassuolo, Fiorentina, Bologna, Parma e Frosinone.

TORINO, ITALIA - 24 MAGGIO: I tifosi della Juventus escono dallo stadio prima della partita di Serie A tra Torino FC e Juventus FC allo Stadio Olimpico di Torino il 24 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Negli scontri del 24 maggio scorso era rimasto gravemente ferito Marco Leonardo Basoccu, poi dimesso dopo diversi giorni in ospedale e dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa. Su questa vicenda sono ancora in corso le indagini per capire la dinamica del ferimento.

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