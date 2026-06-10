Sotto il Tamigi inizia l'era Pierre Sage, chi è il nuovo manager del Crystal Palace? L'erede di Oliver Glasner arriva dal Lens
Che festa al Selhurst Park! I tifosi del Crystal Palace ballano dopo la vittoria della Conference
Il Crystal Palace ha individuato in Pierre Sage l'uomo a cui affidare il futuro dopo l'addio di Oliver Glasner. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, il tecnico francese è vicino alla firma con le Eagles dopo i colloqui positivi avvenuti negli ultimi giorni.
Il nuovo manager del Palace: il trionfo con il Lens e l'idea di calcio moderno
Sage, 47 anni, arriva da una stagione straordinaria sulla panchina del Lens, culminata con il secondo posto in Ligue 1 alle spalle del Paris Saint-Germain e con la conquista della Coupe de France, il primo trofeo nazionale della storia del club. Un percorso che gli è valso il riconoscimento come uno dei tecnici emergenti più interessanti del panorama europeo. La dirigenza del Palace ha puntato su di lui non solo per i risultati ottenuti, ma anche per la sua filosofia di gioco. Sage predilige infatti un sistema tattico simile a quello utilizzato da Glasner, basato su organizzazione, intensità e occupazione intelligente degli spazi. Una continuità tecnica che potrebbe facilitare il passaggio di consegne e permettere alla squadra londinese di mantenere la propria identità.
A Selhurst Park inizia l'era Pierre SageDopo aver valutato diversi profili, tra cui Andoni Iraola, poi approdato altrove, il Crystal Palace ha deciso di accelerare per il tecnico francese, considerato il candidato ideale per guidare il club nella prossima avventura europea. Per Sage si tratta della prima esperienza in Premier League, ma il suo percorso racconta di un allenatore capace di costruire squadre competitive valorizzando i giovani e proponendo un calcio moderno. Lione, Lens e adesso dopo le esperienze francesi arriva l'Inghilterra. A Selhurst Park l'obiettivo sarà ambizioso: consolidare lo status del Crystal Palace e provare a portare un altro trofeo nella bacheca. Sotto il Tamigi, nel South London, sta per iniziare una nuova era. L'era di Pierre Sage.
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