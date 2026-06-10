Il Crystal Palace ha individuato in Pierre Sage l'uomo a cui affidare il futuro dopo l'addio di Oliver Glasner. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, il tecnico francese è vicino alla firma con le Eagles dopo i colloqui positivi avvenuti negli ultimi giorni.

Il nuovo manager del Palace: il trionfo con il Lens e l'idea di calcio moderno

Pierre Sage ai tempi dell'Olympique Lyonnais -Ph Getty Images

Sage, 47 anni, arriva da una stagione straordinaria sulla panchina del Lens, culminata con il secondo posto in Ligue 1 alle spalle del Paris Saint-Germain e con la conquista della Coupe de France, il primo trofeo nazionale della storia del club. Un percorso che gli è valso il riconoscimento come uno dei tecnici emergenti più interessanti del panorama europeo. La dirigenza del Palace ha puntato su di lui non solo per i risultati ottenuti, ma anche per la sua filosofia di gioco. Sage predilige infatti un sistema tattico simile a quello utilizzato da Glasner, basato su organizzazione, intensità e occupazione intelligente degli spazi. Una continuità tecnica che potrebbe facilitare il passaggio di consegne e permettere alla squadra londinese di mantenere la propria identità.

A Selhurst Park inizia l'era Pierre Sage