Il tedesco di origine turca scenderà in campo con il Galatasaray in Champions League, un trofeo conquistato sotto la guida del suo maestro Guardiola e ha voluto ricordare le sue stagioni con il tecnico

Mattia Celio Redattore 17 settembre - 11:01

Una carriera vissuta per buona parte sotto la guida di Josep Guardiola quella di Ilkay Gundogan. Il classe '90, dopo aver chiuso la sua seconda esperienza al Manchester City, è tornato in patria per vestire la maglia del Galatasaray. Per 9 anni il centrocampista tedesco di origine turca ha avuto al suo fianco il tecnico spagnolo con il quale ha condiviso sia successi (molti) che sconfitte. Proprio ieri l'ex Citizen ha voluto dedicare un messaggio al suo maestro.

Galatasaray, Gundogan ricorda i suoi anni con Guardiola — 5 Premier League, 4 Carabao Cup, 2 Community Shield, 2 FA Cup e una Champions League. Questo è il bottino ottenuto da Ilkay Gundogan nei suoi anni con il Manchester City. Tutti trofei vinti sotto la guida di quello che il turco ha definito il suo maestro, Josep Guardiola. Arrivato al City nel 2016, il classe 90' ha concluso la sua prima esperienza all'Etihad nel 2023 per approdare al Barcellona, ma l'anno dopo ha deciso di ritornare tra le fila del tecnico spagnolo. In nove anni con i Citizens, il 34 enne ha collezionato 358 presenze e 56 reti.

Il 2 settembre, il centrocampista è tornato nella sua terra di origine, destinazione Galatasaray. Nonostante ciò, si è sentito di voler spendere parole al miele per il suo ex allenatore: "È stato incredibile. Direi che è più di un semplice rapporto tra allenatore e giocatore. È qualcosa di più. - ha dichiarato il tedesco ai canali ufficiali del City - Mi ha dato tutto ciò che volevo nel calcio, ho imparato tantissimo. Senza di lui quello che abbiamo raggiunto non sarebbe stato possibile".

La carica per i prossimi impegni di Champions — Il centrocampista sarà impegnato domani nella prima giornata di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. La prima sfida europea con la maglia giallorossa. Un'esperienza completamente nuova per il tedesco: "Provo emozioni contrastanti, ma poi anche entrare a far parte del club della mia infanzia, quello che ho tifato fin da bambino e che tutta la mia famiglia sostiene. Tornare nel nostro Paese d’origine è qualcosa che attendo con ansia e che mi rende davvero felice".