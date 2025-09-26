L’attaccante del Bayern potrebbe lasciare la Germania la prossima estate per superare il record di Shearer. Il Tottenham spera, ma anche altri club inglesi seguono la pista tra cui il Manchester United

Eugenio D'Antonio 26 settembre - 10:50

Harry Kane torna a far parlare di sé: l’attaccante del Bayern Monaco, 32 anni, non esclude un ritorno in Premier League già dalla prossima estate. E non necessariamente al Tottenham. Secondo talkSPORT, la clausola rescissoria calerà da 67 a 56 milioni di sterline, cifra che può scatenare l’interesse dei grandi club inglesi ed europei. “Kane è abbastanza grande per decidere da solo, con o senza clausola”, ha commentato il ds bavarese Max Eberl, lasciando aperti tutti gli scenari.

Record nel mirino, United pronto a muoversi — Arrivato in Germania nel 2023 per circa 87 milioni, Kane ha già sfiorato quota 100 gol con la maglia del Bayern, conquistando finalmente i primi trofei della carriera. Quest'anno è già a quota 13 gol in appena 7 match. Ma il richiamo della Premier resta forte. L’obiettivo? Superare Alan Shearer e diventare il miglior marcatore della storia del campionato: con 213 reti, ne servono ancora 48 per scrivere la leggenda. Il Manchester United segue da tempo la situazione, fiutando l’occasione di portare a Old Trafford un bomber di livello assoluto.

Spurs, sogno suggestivo ma non esclusivo —

Il Tottenham sogna un clamoroso ritorno. A riaccendere la fiamma ci ha pensato Thomas Frank: “Ci sono tanti tifosi degli Spurs che lo vorrebbero di nuovo qui. Sarebbe il benvenuto”. Con 280 gol in 435 presenze, Kane resta un simbolo degli Spurs. Ma lo stesso attaccante non chiude a nuove destinazioni in Inghilterra, pronto a valutare alternative prestigiose pur senza forzare la mano. Focus sulla stagione col Bayern, ma il mercato è già in fermento: la prossima estate potrebbe trasformarsi in un derby internazionale per accaparrarsi uno dei centravanti più letali al mondo.