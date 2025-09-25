Bayern Monaco, Kane: nostalgia dell’Inghilterra? E spunta una clausola…

Brilla in baviera con 13 gol in 7 gare, ma nel Regno Unito cresce la voce di un ritorno in Premier grazie a una clausola da 65 milioni. Thomas Frank lo accoglierebbe a braccia aperte, ma il ds Eberl è chiaro: “Harry resta con noi”

Silvia Cannas Simontacchi 25 settembre - 17:34

Nelle ultime settimane, in Inghilterra si è molto vociferato della presunta nostalgia di casa di Harry Kane, che potrebbe riportarlo nelle terre di Sua Maestà con la prossima stagione. A dare corpo a questa speranza, una clausola rescissoria di 65 milioni di euro nel contratto del calciatore britannico, autore di una tripletta nella vittoria del Bayern Monaco contro l'Hoffenheim per 4-1. I bavaresi devono forse preoccuparsi dei piani per il futuro della loro superstar?

Kane, il gol al Bayern Monaco, i flirt con l'Inghilterra — A fronte di 13 gol in 7 partite, si può sicuramente affermare che la stagione 2025/26 di Kane al Bayern Monaco sia iniziata con il piede giusto. Tuttavia, i dubbi sul desiderio dell'attaccate di ritornare a giocare in Premier League non si sono mai veramente diradati. E ora è Thomas Frank, l'allenatore del suo ex club, a riaprire uno spiraglio su un possibile ritorno: "Penso che molti tifosi del Tottenham, me compreso, sarebbero contenti di riavere Kane", ha infatti dichiarato. "Se volesse venire da noi, sarebbe più che il benvenuto".

A chiarire la questione, però, è intervenuto Max Eberl durante la conferenza stampa di questa mattina, in vista del match di venerdì contro il Werder Brema: "Harry è abbastanza grande per decidere da solo del suo futuro, clausola o meno. Se penserà di dover prendere una decisione, lo farà, proprio come ha fatto quando era al Tottenham. Noi, ovviamente, vorremmo che restasse. Per questa stagione e anche in futuro!".

Il direttore sportivo dei bavaresi, quindi, sembra abbastanza certo che Kane abbia ancora voglia di Bayern. "Tutti avevamo visto di cosa era capace quando era al Tottenham. Il modo in cui sta giocando con noi, però, guidando la squadra e dando tutto se stesso in campo, dimostra che può ancora crescere" ha argomentato Eberl ai giornalisti presenti. "Kane ha voglia di vincere. Con noi può farcela, e noi vogliamo farcela con lui".