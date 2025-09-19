Hoffenheim-Bayern Monaco: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

La partita promette ritmo elevato e numerose occasioni da gol, con la squadra di casa chiamata a compiere un miracolo calcistico. I bavaresi punteranno sulla qualità dei loro attaccanti, tra cui Harry Kane

Stefano Sorce 19 settembre - 19:59

La quarta giornata di Bundesliga propone un match di grande fascino tra Hoffenheim e Bayern Monaco al DnB NOR Arena di Sinsheim. L’incontro è in programma sabato 20 settembre alle ore 15:30.

il 17 settembre 2025 a Monaco, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Dove vedere Hoffenheim-Bayern Monaco in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Hoffenheim-Bayern, in programma sabato 20 settembre alle ore 15.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su SKY SPORT MAX e NOW e sull'app di SkyGO.

Il momento delle due squadre — I padroni di casa arrivano all’incontro con un avvio di stagione alterno ma brillante: due vittorie e una sconfitta, sette gol segnati e sei subiti. Particolarmente in evidenza Tim Lemperle, migliore in campo nell’ultimo successo esterno per 4-2 contro l’Union Berlin. L'Hoffenheim ha mostrato capacità offensiva e gioco propositivo, pur con qualche fragilità difensiva.

Il Bayern Monaco, invece, è in stato di grazia: tre vittorie in tre giornate, 14 gol fatti e solo 2 subiti. La squadra di Monaco ha confermato la sua forma eccellente anche in Champions League, con il 3-1 contro il Chelsea, con Harry Kane sugli scudi. Le statistiche parlano chiaro: il Bayern produce mediamente più attacchi e tiri rispetto agli avversari, confermando il dominio offensivo anche in trasferta.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Bayern — L'Hoffenheim dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1: tra i pali ci sarà Baumann, mentre la linea difensiva sarà composta da Coufal, Hranac, Chaves e Bernardo. A centrocampo agiranno Burger e Avdullahu, mentre la trequarti vedrà Lemperle, Kramaric e Touré a supporto dell’unica punta Asllani.

Il Bayern Monaco, anch’esso con un modulo 4-2-3-1, schiererà Neuer tra i pali. La difesa sarà composta da Laimer, Upamecano, Kim e Stanisic, mentre a centrocampo agiranno Kimmich e Goretzka. Sulla trequarti spazio a N. Jackson, Olise e Luis Diaz, pronti a supportare l’unica punta Kane.

Hoffenheim (4-2-3-1): Baumann; Coufal, Hranac, Chaves, Bernardo; Burger, Avdullahu; Lemperle, Kramaric, Touré; Asllani. Allenatore: Ilzer.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; N. Jackson, Olise, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Kompany.