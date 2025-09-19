Amburgo-Heidenheim: streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Entrambe le squadre puntano a interrompere la serie negativa e conquistare punti preziosi per la classifica. I padroni di casa sono reduci dal pesante 5-0 subito contro il Bayern Monaco

Stefano Sorce 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 19:42)

Dopo un avvio di campionato estremamente complicato, Amburgo e Heidenheim si affrontano in Bundesliga con la necessità di invertire la rotta. L’Amburgo arriva dal pesante 5-0 subito contro il Bayern Monaco, mentre l’Heidenheim ha perso 0-2 contro il Dortmund, segnando così la terza sconfitta consecutiva e restando fermo all’ultimo posto in classifica.

Dove vedere Amburgo-Heidenheim in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Amburgo-Heidenheim, in programma sabato 20 settembre alle ore 15.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — Per i padroni di casa, il match rappresenta un banco di prova fondamentale soprattutto in chiave offensiva: la squadra guidata da Polzin non ha ancora trovato la via del gol. In conferenza, l’allenatore ha sottolineato la volontà di costruire su segnali positivi visti nei primi minuti contro il Bayern, pur ammettendo le difficoltà del periodo. Tra gli indisponibili figurano Poulsen e Torunarigha.

L’Heidenheim, dal canto suo, cerca il riscatto dopo tre sconfitte consecutive. L’allenatore Schmidt ha evidenziato come la squadra debba riuscire finalmente a concretizzare e sfruttare gli elementi di sorpresa durante la partita, dopo aver sofferto nei primi match soprattutto per le difficoltà numeriche in campo. Tra gli assenti ci saranno Feller, Pieringer e Rothweiler.

Le probabili formazioni di Amburgo-Heidenheim — L’Amburgo dovrebbe scendere in campo con un 3-4-3: tra i pali ci sarà Heuer Fernandes, mentre la difesa a tre sarà composta da Omari, Vuskovic ed Elfadli. A centrocampo agiranno Gocholeishvili, Remberg, il capitano Capaldo e Muheim, mentre il tridente offensivo sarà formato da Vieira, Dompé e Glatzel.

L’Heidenheim, invece, risponderà con un 4-2-3-1: tra i pali ci sarà Ramaj, con la linea difensiva composta da Raoré, Mainka, Gimber e Paqarada. In mediana agiranno Kerber e Schoppner, mentre sulla trequarti spazio a Ibrahimovic, Beck e Honsak, a supporto dell’unica punta Kaufmann.

Amburgo SV (3-4-3): Heuer Fernandes; Omari, Vuskovic, Elfadli; Gocholeishvili, Remberg, Capaldo, Muheim; Vieira, Dompé; Glatzel. Allenatore: Polzin

Heidenheim (4-2-3-1): Ramaj; Raoré, Mainka, Gimber, Paqarada; Kerber, Schoppner; Ibrahimovic, Beck, Honsak; Kaufmann. Allenatore: Schmidt