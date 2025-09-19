Bundesliga, Augsburg-Mainz: diretta tv e streaming LIVE del match

I Fuggerstaedter vengono dalla sconfitta rimediata sul campo del St. Pauli, contro un avversario in salute e capace di venire fuori alla distanza. Gli ospiti stanno pagando il calendario ostico

La Bundesliga entra nel vivo e alla WWK Arena di Augusta va in scena un match dal sapore già delicato. Nella quarta giornata, l’ Augsburg ospita il Mainz 05 in una gara che promette intensità e possibili colpi di scena. Fischio d’inizio sabato 20 settembre 2025 alle 15:30, con la direzione arbitrale affidata a Daniel Schlager. Sul piano della classifica, i bavaresi occupano l’undicesima posizione con 3 punti, mentre i renani inseguono da quart’ultimi a quota 1.

L’Augsburg arriva alla sfida con risultati discontinui ma segnali incoraggianti in avanti. Dopo il brillante successo per 3-1 sul campo del Friburgo , la squadra ha mostrato di saper lottare anche contro avversari di caratura superiore come il Bayern Monaco , uscendo sconfitta di misura (2-3). Nell’ultimo turno, invece, è arrivato il passo falso con il St. Pauli (1-2), nonostante una buona partenza e il momentaneo equilibrio a metà gara. Migliore in campo tra i padroni di casa è stato il portiere Finn Dahmen , decisivo con una prestazione da applausi.

Il Mainz, invece, è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. I biancorossi hanno raccolto appena un punto in tre giornate e faticano tremendamente a concretizzare le occasioni: solo un gol realizzato finora. Nell’ultimo impegno contro il RB Lipsia è arrivata una nuova sconfitta (0-1), nonostante la generosità e la buona prova di Dominik Kohr, premiato come il migliore dei suoi. La squadra di Bo Svensson costruisce e crea, ma al momento paga la scarsa incisività sotto porta.