L'ex calciatore ha criticato la scelta di Harry Kane di lasciare la Premier League e approdare in Germania alla corte del Bayern Monaco con l'attaccante che gli ha risposto in maniera diplomatica

Giorgio Trobbiani 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 13:40)

Michael Owen, in tempi non sospetti, ai microfoni di 'TalkSport' ha criticato in qualche modo la scelta di Harry Kanedi lasciare la Premier League e approdare in Germania alla corte del Bayern Monaco. Ora è infatti arrivata la replica del bomber dei bavaresi e leggenda del Tottenham, che ha usato toni diplomatici e poco piccati.

Botta e risposta Kane-Owen: che cosa è successo tra i bomber — Owen, che di recente ha anche parlato di barriere e calci di punizione, ha commentato così il passaggio di Harry Kane in Germania: "Sono stato un po' dubbioso sul trasferimento del bomber al Bayern. Ho pensato che fosse la mossa sbagliata ma razionalmente, anche qualcun altro potrebbe guardare la mia carriera e pensare la stessa cosa come io faccio osservazioni su quelle di qualcun altro. Quindi, massimo rispetto per ogni scelta e per le opportunità che ogni nuova occasione dà".

Michael Owen, pallone d'oro, ha poi aggiunto: "Kane è un giocatore incredibile, uno dei più grandi finalizzatori che io abbia mai visto sul rettangolo verde. Avrei preferito che restasse in Premier League per battere il record di gol segnati nel campionato inglese".

Alan Shearer è in cima alla classifica con 260 gol realizzati, mentre Harry Kane, salvo ritorni in Inghilterra, è fermo a quota 213. In merito alle parole di Michael Owen, Harry Kane ha voluto rispondere senza polemiche ma tenendo il punto sulla scelta che comunque l'ha portato a trionfare nel campionato tedesco.

"Ovviamente Owen è un pezzo di storia della Premier League e del calcio inglese, quindi massimo rispetto. Ho capito che Owen si riferisse alla mia volontà di cambiare per vincere trofei, ma il mio scopo è quello di stare ai massimi livelli nel maggior tempo possibile e la carriera di ogni calciatore è diversa", termina.