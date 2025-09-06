La difesa di Amorim e l'accusa allo United

In un'intervista esclusiva per A Bola, Micheal Owen ha difeso a spada tratta l'operato di Amorim, confermando che lui sia l'uomo giusto per il Manchester United. "Apprezzo molto il tecnico sia come uomo che come allenatore. Ha molta sicurezza, prende posizione e nella storia dello United non tutti lo hanno fatto, rischiando anche di essere impopolari. Non credo sia lui il problema: allo United abbiamo visto David Moyes, Van Gaal, Jose Mourinho, Ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, tanti grandi allenatori che però non hanno avuto successo. Sono certo che questo brutto momento passerà, bisogna solo vedere quando e come. Sono una società blasonata con tanti soldi, ottimi calciatori, tifosi appassionati e le carte per fare bene ci sono tutte".