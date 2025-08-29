Ruben Amorim ha poi proseguito su questo canovaccio: "Lo so quando dico queste cose. Per essere sincero con voi, ogni volta che subiremo in futuro una sconfitta del genere, mi comporterò così. Certe volte mi dico che odio i miei giocatori, a volte li amo, a volte voglio difenderli. Questo è il mio modo di fare le cose e mi comporterò così. In quei momenti mi sentivo così frustrato e infastidito". Amorim ha poi concluso in merito alla questione: "E so, ripeto, che ci sono molte persone esperte che parlano di come dovrei comportarmi con i media, di come dovrei essere più costante, più calmo. Io non mi comporterò così".