C'è la fumata bianca di Ruben Amorim sulla panchina del Milan, ora da slegare il nodo Allegri: il Napoli aspetta il via libera definitivo

Alex Bianchi

Il mercato delle panchine di Serie A entra nella fase decisiva. La fumata bianca per Ruben Amorim alla guida del Milan sta innescando una reazione a catena destinata a ridisegnare gli equilibri delle principali panchine del campionato: prima che il tecnico portoghese possa ufficialmente insediarsi a Milanello c'è ancora il nodo Max Allegri da sciogliere, e sembra che ora possa essere il momento.

AC Milan v Cagliari Calcio - Serie A

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING

Il domino delle panchine: tutto parte da Amorim

L'accordo tra il Milan e l'ex allenatore del Manchester United è stato trovato e, stando alle ultime indiscrezioni, il tecnico portoghese è atteso in Italia nel corso di questa settimana. Una mossa che accelera inevitabilmente anche la vicenda Allegri: il club rossonero, impegnato nel proprio rinnovamento tecnico e dirigenziale, ha tutto l'interesse a chiudere rapidamente ogni pendenza con il suo ex allenatore, promesso sposo del Napoli.

Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier League
MANCHESTER, INGHILTERRA - 30 DICEMBRE 2025: Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, applaude dopo la partita di Premier League tra Manchester United e Wolverhampton Wanderers all'Old Trafford il 30 dicembre 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Allegri-Milan: un braccio d ferro ancora aperto

Sebbene il Milan abbia trovato il suo successore, Max Allegri risulta ancora sotto contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2027, con anche uno stipendio importante da circa 5 milioni e mezzo a stagione. Nonostante l'esonero dunque, l'allenatore livornese è ancora formalmente un dipendente del club e si aspetta una lauta buonuscita per risolvere consensualmente il contratto in vigore e mettere un punto al suo rapporto di lavoro con il Milan. Secondo diverse testate però la distanza con la proprietà, RedBird, è stata fin qui significativa, ma è ora che le parti sembrano intenzionate a colmarla una volta per tutte. Secondo quanto riportato da 'TuttoMercatoWeb', le sensazioni delle ultime ore fanno pensare infatti ad una soluzione imminente.

Genoa CFC v AC Milan - Serie A
GENOVA, ITALIA - 17 MAGGIO 2026: Il capo allenatore dell'AC Milan Massimiliano Allegri guarda durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e AC Milan allo stadio Luigi Ferraris il 17 maggio 2026 a Genova, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Allegri e l'accordo con il Napoli

L'intesa tra Allegri e il presidente del Napoli, De Laurentiis, è stata raggiunta da tempo e il tecnico è pronto a firmare un biennale da circa 4 milioni e mezzo più bonus, raccogliendo l'eredità di Antonio Conte. Questa settimana potrebbe essere quindi quella decisiva: l'allenatore livornese dovrebbe firmare la risoluzione del contratto con il Milan e libero così di lavorare a pieno regime per il Napoli.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING SU BET 365

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti