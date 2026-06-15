Il mercato delle panchine di Serie A entra nella fase decisiva. La fumata bianca per Ruben Amorim alla guida del Milan sta innescando una reazione a catena destinata a ridisegnare gli equilibri delle principali panchine del campionato: prima che il tecnico portoghese possa ufficialmente insediarsi a Milanello c'è ancora il nodo Max Allegri da sciogliere, e sembra che ora possa essere il momento.

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Il domino delle panchine: tutto parte da Amorim

L'accordo tra ile l'ex allenatore del Manchester United è stato trovato e, stando alle ultime indiscrezioni, il tecnico portoghese è atteso in Italia nel corso di questa settimana. Una mossa che accelera inevitabilmente anche la vicenda: il club rossonero, impegnato nel proprio rinnovamento tecnico e dirigenziale, ha tutto l'interesse a chiudere rapidamente ogni pendenza con il suo ex allenatore, promesso sposo del

MANCHESTER, INGHILTERRA - 30 DICEMBRE 2025: Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, applaude dopo la partita di Premier League tra Manchester United e Wolverhampton Wanderers all'Old Trafford il 30 dicembre 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Allegri-Milan: un braccio d ferro ancora aperto

Sebbene il Milan abbia trovato il suo successore,risulta ancora sotto contratto con il club rossonero fino al, con anche uno stipendio importante da circa 5 milioni e mezzo a stagione. Nonostante l'esonero dunque, l'allenatore livornese è ancora formalmente un dipendente del club e si aspetta una lauta buonuscita per risolvere consensualmente il contratto in vigore e mettere un punto al suo rapporto di lavoro con il. Secondo diverse testate però la distanza con la proprietà,, è stata fin qui significativa, ma è ora che le parti sembrano intenzionate a colmarla una volta per tutte. Secondo quanto riportato da 'TuttoMercatoWeb', le sensazioni delle ultime ore fanno pensare infatti ad una soluzione imminente.

GENOVA, ITALIA - 17 MAGGIO 2026: Il capo allenatore dell'AC Milan Massimiliano Allegri guarda durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e AC Milan allo stadio Luigi Ferraris il 17 maggio 2026 a Genova, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Allegri e l'accordo con il Napoli

L'intesa trae il presidente del, è stata raggiunta da tempo e il tecnico è pronto a firmare un biennale da circa 4 milioni e mezzo più bonus, raccogliendo l'eredità di. Questa settimana potrebbe essere quindi quella: l'allenatore livornese dovrebbe firmare la risoluzione del contratto con il Milan e libero così di lavorare a pieno regime per il Napoli.

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