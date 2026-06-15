C'è la fumata bianca di Ruben Amorim sulla panchina del Milan, ora da slegare il nodo Allegri: il Napoli aspetta il via libera definitivo
Il mercato delle panchine di Serie A entra nella fase decisiva. La fumata bianca per Ruben Amorim alla guida del Milan sta innescando una reazione a catena destinata a ridisegnare gli equilibri delle principali panchine del campionato: prima che il tecnico portoghese possa ufficialmente insediarsi a Milanello c'è ancora il nodo Max Allegri da sciogliere, e sembra che ora possa essere il momento.
CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING
Il domino delle panchine: tutto parte da AmorimL'accordo tra il Milan e l'ex allenatore del Manchester United è stato trovato e, stando alle ultime indiscrezioni, il tecnico portoghese è atteso in Italia nel corso di questa settimana. Una mossa che accelera inevitabilmente anche la vicenda Allegri: il club rossonero, impegnato nel proprio rinnovamento tecnico e dirigenziale, ha tutto l'interesse a chiudere rapidamente ogni pendenza con il suo ex allenatore, promesso sposo del Napoli.
Allegri-Milan: un braccio d ferro ancora apertoSebbene il Milan abbia trovato il suo successore, Max Allegri risulta ancora sotto contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2027, con anche uno stipendio importante da circa 5 milioni e mezzo a stagione. Nonostante l'esonero dunque, l'allenatore livornese è ancora formalmente un dipendente del club e si aspetta una lauta buonuscita per risolvere consensualmente il contratto in vigore e mettere un punto al suo rapporto di lavoro con il Milan. Secondo diverse testate però la distanza con la proprietà, RedBird, è stata fin qui significativa, ma è ora che le parti sembrano intenzionate a colmarla una volta per tutte. Secondo quanto riportato da 'TuttoMercatoWeb', le sensazioni delle ultime ore fanno pensare infatti ad una soluzione imminente.
Allegri e l'accordo con il NapoliL'intesa tra Allegri e il presidente del Napoli, De Laurentiis, è stata raggiunta da tempo e il tecnico è pronto a firmare un biennale da circa 4 milioni e mezzo più bonus, raccogliendo l'eredità di Antonio Conte. Questa settimana potrebbe essere quindi quella decisiva: l'allenatore livornese dovrebbe firmare la risoluzione del contratto con il Milan e libero così di lavorare a pieno regime per il Napoli.
CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING SU BET 365
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calcio Estero
Pogba: "La Francia attuale è più forte della mia del 2018. Sono la squadra numero uno del Mondiale"
Notizie Calcio
Krosche al Milan, l'Eintracht frena: "Nessuno ci ha contattato"
Calcio Estero
Mondiale 2026, Egitto costretto a cambiare maglia: deve rimuovere le sette stelle
Curiosità
Svezia, la doppietta di Yasin Ayari contro la "sua" Tunisia: il web si divide
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti