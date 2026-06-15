Seppur con un finale di stagione deludente, la prima avventura italiana di Luka Modric con la maglia del Milan è un qualcosa che al centrocampista croato, dall'alto dei suoi grandi successi, è rimasto fortemente sulla pelle. La mancata qualificazione in Champions League, con il tremendo tracollo negli ultimi due mesi di campionato, hanno decisamente compromesso l'annata dei rossoneri, tuttavia, Modric ha provato a guardare il bicchiere mezzo pieno affermando di aver vissuto un sogno, giocando per la prima volta in Serie A col club "migliore d'Italia".

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Modric: "Ho realizzato il mio sogno"

Intervistato al podcast di, Poretcast,ha esaltato il grande ruolo del calcio italiano negli anni precedenti commentando il suo primo anno al: "Sono cresciuto guardando il calcio in Italia. Questo Paese (l'Italia, ndr) ha donato a questo sport alcuni dei più geniali calciatori comee tantissimi altri. I tifosi comprendono il gioco e sanno esaltare i calciatori più tecnici e tattici. Ed è proprio questo, il motivo per cui qui mi trovo così bene, sono entusiasta di aver realizzato il sogno di giocare inE l’ho realizzato con quello che per me è il miglior club d'Italia".

Il centrocampista croato del Milan #14 Luka Modric reagisce alla fine della partita di calcio italiana di Serie A tra AC Milan e Cagliari allo stadio San Siro di Milano il 24 maggio 2026. (Foto di Piero CRUCIATTI / AFP via Getty Images)

Continuando, il centrocampista croato ha parlato dei Mondiali che lo aspettano in America: "Amo dare vita a un ambiente sereno e positivo, è l'aspetto che metto al primo posto. Positività e tranquillità: sono questi i valori che desidero trasmettere al resto del gruppo. Il mio obiettivo è infondere entusiasmo, motivazione e la determinazione di combattere sul terreno di gioco per il bene collettivo, aiutandoci l'un l'altro. Questi elementi sono imprescindibili".

"Al primo posto l'amore per il calcio"

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Luka Modrić’s retirement is CLOSER THAN EVER.



His contract with Milan will expire at the end of the season, and, unless something unexpected happens, the 2026 World Cup is expected to be the final tournament of his legendary career.



[@diarioas] pic.twitter.com/r9YzQZlxk2 — Croatian Football  (@CroatiaFooty) June 12, 2026

Successivamente, l'exha risposto al segreto dietro la grande forma fisica nonostante l'età avanzata: ". Subito dopo vengono gli affetti più cari: i genitori, la moglie, i figli e gli amici. Scendo in campo per loro, perché vedo la loro gioia quando mi guardano giocare. Questo mi dà l'energia necessaria pere per dare una risposta a chi mi sottovaluta. Spesso si viene giudicati come finiti o vecchi, tuttavia io traggo motivazione dai miei cari e da chi mi sostiene. È per loro che lo faccio. L'importante resta amare ciò che fai. Io amo il calcio e lo vivo tuttora con gioia. Un tecnico mi ripeteva costantemente:tutto il rimanente è sacrificio'. Non ho la certezza che le proporzioni siano esattamente queste, ma il concetto è che la dote naturale conta, ma non basta. Senza un impegno costante, senza la dovuta fermezza, senza fiducia nei propri mezzi e senza fare il necessario per realizzarsi,. Il talento è soltanto un tassello, la parte restante è il lavoro e molto altro".

Per poi andare dritto al punto affermando: "Le ragioni per mantenere alto il livello? Ce ne sono moltissime, soprattutto con l’età che avanza. Recuperare e curare il proprio corpo sono due fattori fondamentali. E con l'età che avanza è importante lavorare di più. So che è strano e, l'ho pensato anche io quando me lo hanno detto all'inizio, ma è così: bisogna allenarsi di più per tenere alta la forma fisica e continuare a giocare ad alti livelli. Adoro lavorare duramente, ma come detto anche il recupero è importante. È necessario trovare l’equilibrio tra lavoro e recupero".

Infine, Luka Modric ha chiuso l'intervento al podcast parlando dei tanti grandi allenatori con cui ha lavorato: "Il miglior allenatore con cui ho lavorato? Ce ne sono tanti. Non voglio fare solo un nome perché sono stato fortunato a giocare con tanti grandi tecnici e campioni. Mi hanno aiutato molto nel corso della mia carriera e ho imparato qualcosa da ognuno di loro. Anche perché, senza tecnico, è complicato farcela in questo sport. Però se devo proprio menzionarne uno torno a quando ero bambino. Ricordo un allenatore che arbitrava le nostre gare in allenamento e fischiava appositamente a nostro sfavore per provocarci. Il suo scopo era trasmetterci la consapevolezza che nel calcio e nella vita possono accadere tante ingiustizie. Per cui, devi mantenere il sangue freddo e trovare un rimedio. Per quanto mi riguarda, questo concetto è stato molto importante riuscire a capirlo durante la mia crescita".

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