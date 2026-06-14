Il Real Madrid sta cercando in tutti i modi di dimenticarsi il prima possibile dell'orribile annata appena conclusa. Adesso che la situazione è più stabile con la rielezione di Florentino Perez, la squadra della capitale spagnola può concentrarsi sulla programmazione della nuova stagione. Infatti, la dirigenza dei blancos non ha perso nemmeno 1 secondo di tempo per agire nell'ambito del calciomercato. Si è partiti ovviamente dalla scelta del nuovo allenatore, puntando sul ritorno dello special one José Mourinho; nel ruolo di sergente per mettere in riga uno spogliatoio capriccioso. Per convincere il portoghese a tornare sulla prestigiosa panchina iberica, Florentino ci ha dato dentro con i primi botti di mercato. Nonostante l'ufficialità dell'inizio della stagione dei trasferimenti sia datata 1 luglio, la dirigenza del Real ha impiegato solo 2 settimane di giugno per chiudere 4 contratti pesanti. Infatti, in queste ore e in maniera sorprendente, i blancos hanno raggiunto tutti gli accordi per un esterno molto importante.

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Marc Cucurella giocherà per il Real Madrid

SUNDERLAND, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Marc Cucurella del Chelsea appare sconsolato dopo la partita di Premier League tra Sunderland e Chelsea allo Stadium of Light il 24 maggio 2026 a Sunderland, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

Il Real Madrid ha inaugurato la calda stagione estiva mettendo a segno parecchi colpi importanti. Gli addi di David Alaba e Dani Carvajal hanno costretto la dirigenza a intervenire pesantemente sulla linea difensiva. I blancos così hanno pagato la clausola valida per Denzel Dumfries e hanno firmato Ibrahima Konaté a parametro zero. Inoltre, per non farsi mancare nulla, sulla trequarti è stato ingaggiato Bernardo Silva e questo apre delle possibilità interessanti in uscita per uno o due giocatori fra Mastantuono, Nico Paz e Brahim Diaz.

🚨💣 EXCLUSIVE: Real Madrid reach verbal agreement to sign Marc Cucurella from Chelsea, HERE WE GO!



Verbal agreement in place between all parties, player too — he’s the left back wanted by Mourinho. Details to follow.



Cucurella leaves #CFC and joins Madrid after World Cup. ⚪️🇪🇸 pic.twitter.com/kXRXWgADFm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026

Tuttavia, non è finita qui. A sorpresa, Fabrizio Romano ha lanciato una bomba di mercato che nessuno si aspettava. Anzi, il trasferimento di Marc Cucurella in Liga era certo ma si parlava di Atletico Madrid e Barcellona, senza mai citare il Real Madrid. Il giornalista di mercato italiano ha così dato il celebre Here we go per l'esterno spagnolo alla corte di Mourinho. Il giocatore si unirà al club dopo il Mondiale e secondo RMCSport, la cifra si dovrebbe aggirare sui 50 milioni.

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