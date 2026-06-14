La delusione sportiva per la mancata convocazione della nazionale inglese per i Mondiali ha lasciato spazio a un momento di grandissima felicità personale per Conor Gallagher. Il centrocampista del Tottenham, rimasto escluso dalla lista dei convocati per la spedizione americana, ha deciso di sfruttare la pausa estiva dai campi di gioco per concentrarsi totalmente sulla propria vita privata e compiere un passo fondamentale. Durante una romantica vacanza trascorsa nell'isola di Maiorca, il calciatore ha infatti chiesto ufficialmente la mano alla sua storica fidanzata, la modella e content creator irlandese Áine May Kennedy, con la quale condivide la relazione sentimentale da ben otto anni.

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Conor Gallagher, la vittoria fuori dal campo di gioco

Per rendere indimenticabile la proposta di matrimonio, l'ingleseallestendo un percorso speciale arricchito dall'esibizione dal vivo di alcuni violinisti. La notizia del fidanzamento ufficiale è stata successivamente condivisa con grande gioia sui social network attraverso una serie di scatti ravvicinati del prezioso anello di fidanzamento e un montaggio video emozionante accompagnato dalle note del celebre brano di Elton John intitolato

LONDRA, INGHILTERRA - 19 MAGGIO: Conor Gallagher del Tottenham Hotspur arriva allo stadio prima della partita di Premier League tra Chelsea e Tottenham Hotspur allo Stamford Bridge il 19 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Questo importante annuncio suggella un periodo ricco di grandi stravolgimenti per la coppia, che ha recentemente fatto ritorno stabile a Londra in seguito all'esperienza professionale vissuta dal centrocampista in Spagna con la maglia dell'Atletico Madrid. Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, ha vissuto la classica trafila di prestiti, vestendo le maglie di Charlton e Swansea in Championship, prima di debuttare in Premier League con il West Bromwich (30 presenze, 2 gol e 2 assist). La sua vera e propria esplosione calcistica è avvenuta nella stagione 2021-2022 durante il prestito al Crystal Palace, dove ha collezionato 8 reti, 5 assist e prestazioni di altissimo livello che gli sono valse il premio di miglior giocatore dell'anno del club e la prima chiamata nella nazionale maggiore inglese.

Rientrato al Chelsea, si è imposto come un punto fermo della squadra fino a diventarne capitano nella stagione, dimostrando una leadership nonostante le difficoltà del club londinese. Nell'estate del 2024 ha vissuto la sua prima esperienza all'estero trasferendosi all'Atletico Madrid in Spagna, un'avventura intensa ma durata una sola stagione e mezzo prima del suo definitivo ritorno a Londra per vestire la maglia del Tottenham nel gennaio del 2026. A livello internazionale ha fatto parte stabilmente del gruppo della nazionale inglese, partecipando anche ai Mondiali del 2022 in Qatar e agli Europei del 2024 in Germania.