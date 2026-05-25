Dopo la salvezza raggiunta dal Tottenham all'ultima giornata di Premier League, James Maddison e Conor Gallagher hanno elogiato ai microfoni della BBC il tecnico De Zerbi. L'italiano, ex Sassuolo, arrivato a Marzo è riuscito nell'impresa di evitare la retrocessione degli Spurs: sorte toccata, invece, al West Ham. Si tratta della sua seconda esperienza nel campionato inglese, dato che ha già allenato il Brighton.

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La salvezza del Tottenham

AFTER ONE OF THEIR TOUGHEST-EVER SEASONS, TOTTENHAM HAVE OFFICIALLY SURVIVED RELEGATION 🎉



West Ham are going down 😔 pic.twitter.com/FYjSPkb1zh — ESPN FC (@ESPNFC) May 24, 2026

Gli elogi di Maddison e Gallagher per De Zerbi

Arrivato a Marzo, dopo essersi liberato dal Marsiglia, De Zerbi è riuscito a rivitalizzare l'ambiente degli Spurs e a condurre la squadra alla salvezza contro ogni pronostico. Nonostante la situazione fosse praticamente disperata, e nonostante gli infortuni di Cristian Romero e Xavi Simons, è riuscito a infondere nuova positività, portando la formazione londinese a vincere tre delle ultime cinque partite e a salvarsi.Dopo il raggiungimento dell'obiettivo Maddison ha raccontato del lavoro fatto dall'allenatore italiano e lo ha elogiato: "Sono entusiasta di lavorare con lui: è così appassionato. Praticamente viveva al centro sportivo con i ragazzi. Era lì anche alle nove di sera con i suoi assistenti. Ancora con la lavagna tattica, ancora a discutere. Per ogni partita facevano quattro o cinque riunioni. Semplicemente lui è ossessionato dal calcio. Si percepisce l'autenticità della sua passione, anche per il Tottenham. Ed è qualcosa che capisco perché è anche la mia passione. Amo anche io questo club e desidero ardentemente che abbia successo".

La cura e i metodi di De Zerbi hanno rinvigorito anche Conor Gallagher. Dopo il suo trasferimento dall'Atletico Madrid, infatti, sembrava spaesato. Nelle ultime gare, però, è stato fondamentale per il mantenimento della categoria. Anche lui ha speso belle parole per l'ex Sassuolo: "Ha completamente cambiato il modo in cui stava andando la mia esperienza in questa squadra. Fin dal primo o secondo giorno, ha preso tutti sotto la sua ala protettrice. Tutti si sono fidati di lui immediatamente. Non posso che parlare bene di lui".

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