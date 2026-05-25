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Il weekend degli italiani all'estero

Si spengono le luci sui maggiori campionati del mondo, in attesa delle ultime post season e dell'inizio della Coppa del Mondo. Ultima giornata in panchina, super rilassato per Gianluigi Donnarumma, con il suo Manchester City già sicuro del secondo posto in classifica, che lascia spazio alle seconde linee per l'abbraccio finale a Pep Guardiola. Termina la sua stagione senza minuti nell'ultima gara anche Federico Chiesa, con il Liverpool che si ferma sul pareggio per 1-1 contro il Brentford tra le mura amiche, con Lorenzo Lucca persino in tribuna nel passo d'addio con il Nottingham Forest, che non va oltre l'1-1 contro il Bournemouth in casa. Scopriamo quali sono state le sorti degli altri italiani all'estero questa settimana e cosa riserverà loro il futuro.

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