Il debutto della Spagna ai Mondiali 2026 si è trasformato in un mezzo passo falso che farà discutere a lungo i media iberici. Lo scialbo 0-0 finale contro la cenerentola Capo Verde ha messo a nudo una squadra ancora imballata e priva di idee chiare negli ultimi venti metri. Eppure, in una serata decisamente opaca per le Furie Rosse, c'è un motivo per sorridere e riguarda un record che profuma di leggenda calcistica. Schierato nell'undici di partenza, il gioiello del Barcellona Gavi ha ufficialmente timbrato il cartellino della storia, diventando uno dei pochissimi eletti ad aver preso parte a due differenti edizioni della Coppa del Mondo prima di aver compiuto i 22 anni.

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Un'élite mondiale: da re Pelé a veterano precoce

Per capire la portata di quello che ha fatto ilspagnolo, basta scorrere l'elenco dei cinque profili che, prima di lui, erano riusciti a collezionare un similein così giovane età:, Samuel, Norman, Rigobert Song e Salomon. Nomi che evocano lastessa di questo sport. Mentre il suo compagno di club e nazionale(classe 2007) sta muovendo soltanto adesso i primi passi da debuttante assoluto su un palcoscenico così prestigioso,si muove già con la disinvoltura di un veterano. Dopotutto, nel suo curriculum personale figurano già le 5 partite giocate innel 2022 e la vittoria da protagonista assoluto a Euro 2024.

GRANADA, SPAGNA - 12 SETTEMBRE: Gavi della Spagna applaude i tifosi dopo la vittoria della squadra durante la partita di qualificazione agli Europei UEFA EURO 2024 tra Spagna e Cipro allo Stadio Nuevo Los Carmenes il 12 settembre 2023 a Granada, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

La fine del calvario e la centralità nel progetto

6 - Gavi is just the sixth player to make an appearance at two different FIFA World Cup tournaments by the age of 21, after Pelé, Norman Whiteside, Rigobert Song, Salomon Olembe and Samuel Eto'o.



Generational. pic.twitter.com/AhiYvCETRS — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026

Il valore di questaassume contorni quasi commoventi se si guarda indietro a dodici mesi fa. La scorsa estate, il gravissimodestro sembrava aver spezzato i sogni di gloria del, costretto a guardare i compagni da spettatore per una infinità di mesi. La sua, però, è stata una rincorsa contro il tempo pazzesca, culminata con ilin campo a marzo e la successiva chiamata del CT. La maglia daconsegnatagli all'esordio è l'attestato di stima più grande. Laha steccato la prima, ma per arrivare fino in fondo alla(la cui finale è prevista il 19 luglio) avrà assoluto bisogno della fame e della corsa del suo recordman.

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