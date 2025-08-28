Il comproprietario dei Marinai è intervenuto ai microfoni per raccontare la sua gioia incontenibile dopo la clamorosa vittoria contro il Manchester United. Una vittoria che rimarrà nella storia della piccola città del Lincolnshire

Mattia Celio Redattore 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 17:16)

Coraggio, cuore e determinazione. La gioia di un'impresa della quale si parlerà nei pub, nei posti di lavoro e nei parchi per i prossimi decenni. Se è vero che i soldi non fanno la felicità, ieri il Grimsby Town FC ne ha dato la nuova dimostrazione. La piccola squadra della contea del Lincolnshire non ha mai avuto occasione di sollevare un trofeo in ben 147 anni di storia, ma l'impresa di ieri ha un significato molto più grande di una coppa. Una gioia commentata dal comproprietario dei MarinaiJason Stockwood.

Grimsby Town, tutta la gioia di Jason Stockwood: "La fiducia è stata evidente fin dall'inizio" — Quello che ieri sera ha fatto il Grimsby Town rimarrà nella storia del calcio inglese. La piccola città marinara di 90 mila abitanti per una sera è diventata grande, più grande dei miliardari del Manchester United. Ecco perché il calcio inglese è divertente. O meglio, anche per questo. Perché non conta la categoria in cui si gioca e il risultato non è mai scontato. Ieri sera al Blundell Park ne abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione. In un'impianto che può ospitare solo 9.000 spettatori si è scritta una nuova pagina di storia.

"Fin dal primo fischio, la fiducia è stata evidente - ha dichiarato Jason Stockwood, comproprietario dei Marinai - Quando Charles Vernam ha aperto le marcature al 22° minuto, è sembrato che il tetto fosse crollato. Tyrell Warren, ex giocatore dello United, ha portato il risultato sul 2-0 dopo l'errore di André Onana. Lo United è apparso sbalordito". Un sogno che sembrava spezzarsi dopo il pareggio di Maguire all'89'. Una partita che sembrava dovesse andare, come da pronostico, in mano ai Red Devils. Ma ecco che anche qui viene fuori il bello del calcio.

2-2 alla fine. Occorrono i rigore per determinare la vincitrice. Una lotteria infinita: ben 20 tiri dal dischetto. Poi la traversa di Mbeumo ha scatenato il pandemonio. United sconfitto da una squadra di quarta divisione. Un'invasione di campo. La gioia collettiva che solo il calcio può regalare. Lo sfavorito che sconvolge l'ordine naturale. Una squadra il cui monte ingaggi potrebbe essere coperto dallo stipendio di un solo giocatore avversario. Eppure cuore, organizzazione e coraggio hanno trovato la loro strada.

"Quando l'allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, ha ammesso in seguito che "ha vinto la squadra migliore", è sembrato il momento della verità - ha continuato Stockwood - Per una volta, le telecamere non erano puntate sugli aristocratici della Premier League, ma su una piccola città portuale sull'Humber. Per una volta, i titoli dei giornali appartenevano a noi. Abbiamo dimostrato, anche contro ogni previsione, che la fede può cambiare il copione".