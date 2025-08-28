Protagonista assoluto ma col cuore a metà. Per il portiere della squadra trionfante c'è anche delusione in una delle serate più belle della sua vita calcistica

Michele Massa 28 agosto - 15:22

Protagoniste di alcune parate strepitose e parte attivissima nell'infinita lotteria dei rigori. ai microfoni di Sky Sports UK ha parlato il portiere del Grimsby Town, Christy Pym. Dopo l'impresa in Carabao Cup, eliminando il Manchester United, sono stati tanti i calciatori di casa a concedere un'intervista, tra cui l'estremo difensore... che però ha ammesso la sua fede per i Red Devils.

Pym e un cuore a metà, il portiere non nasconde la fede per lo United — UN TIFOSO "ARRABBIATO" - "Non me ne rendo ancora conto. Sono tifoso dello United, quindi stasera sono un po’ arrabbiato con la mia squadra del cuore. Ma sono serate come questa che rendono il calcio fantastico. È semplicemente incredibile quello che siamo riusciti a fare, l'atmosfera era unica, tutto è stato perfetto. Ora voglio solamente festeggiare con la mia squadra".

L'EMOZIONE - "Avrei potuto fare un po’ meglio durante i rigori, giusto? Ho fatto una parata che ci ha tenuti in partita nel momento più difficile della serata e i ragazzi hanno fatto il resto, tirando dei rigori semplicemente perfetti. Forse qualche rigore in più potevo pararlo ma non fa niente, l'importante è stato passare il turno, abbiamo scritto la storia di questo club".

SULLA STAGIONE -"Questa vittoria ci dovrà dare morale, questa stagione per noi sarà fondamentale. Vogliamo fare bene in campionato e sognare la promozione, oggi però dobbiamo goderci questa magica serata".