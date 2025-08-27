René Meulensteen, storico vice di sir Alex Ferguson, ha espresso alcune considerazioni sulla forma fisica di Matthijs De Ligt

Luca Paesano Redattore 27 agosto 2025

Non è cominciata nel migliore dei modi la stagione del Manchester United, che ha raccolto solamente un punto nelle prime due partite. Dopo il ko dell'esordio ad Old Trafford contro l'Arsenal, i Red Devils non sono riusciti poi ad andare oltre l'1-1 contro il Fulham, subendo il gol del pareggio di Smith Rowe nel finale di partita. Al centro delle critiche anche Matthijs De Ligt, un po' troppo leggero nell'occasione della rete dei Cottagers. Dell'olandese ha parlato nelle scorse ore in maniera non troppo tenera René Meulensteen, storico vice di sir Alex Ferguson.

Le accuse di Meulensteen a De Ligt: "Troppo pesante" Parlando a CoinPoker, Meulensteen ha dichiarato senza mezzi termini: "La forma di De Ligt è preoccupante perché non riesce a garantire prestazioni costanti e sicure settimana dopo settimana. Ha avuto un numero significativo di infortuni l'anno scorso e non è sempre stato il giocatore di prima scelta per Ruben Amorim. Quando è esordito all'Ajax era un calciatore forte, ma credo che col tempo sia diventato un po' troppo pesante, il che non ha sempre giovato al suo gioco, nonostante la sua corporatura naturalmente robusta. Questa sarà una stagione cruciale per lui".

Secondo l'ex vice di Ferguson, questa sarà una sorta di stagione della verità De Ligt, che arrivato alla soglia dei 26 anni dovrà dimostrare quanto realmente vale: "Hanno così tanti difensori centrali tra cui scegliere. La costanza è fondamentale, soprattutto in difesa, per creare stabilità", ha detto l'allenatore olandese.

Meulensteen ha poi concluso così su De Ligt: "Gli infortuni a volte richiedono cambi e cambi, questa è sicuramente una stagione cruciale per lui. Ha solo 26 anni, pensavo fosse più grande visti tutti i club per cui ha giocato. Ci si aspetterebbe che fosse il prossimo difensore centrale costante per i prossimi quattro anni. Vedremo cosa succederà".