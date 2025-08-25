Wayne esprime dubbi sul tecnico portoghese dopo il deludente pareggio contro il Fulham. L’ex attaccante del Manchester United evidenzia i segnali preoccupanti: "Rivediamo gli stessi errori della scorsa stagione".

Davide Capano Redattore 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 15:15)

Manchester United, Rooney: "Amorim è l'uomo giusto? Credo che nemmeno lui lo direbbe" — Wayne Rooney, ex leggenda del Manchester United, ha commentato con grande onestà la situazione delicata che sta vivendo il club allenato da Ruben Amorim. Dopo il pareggio per 1-1 in trasferta contro il Fulham, il tecnico portoghese è finito nuovamente al centro delle critiche. A esprimere il proprio punto di vista è stato Rooney nel suo programma “The Wayne Rooney Show” su BBC Sport.

MILAN, ITALY - MAY 06: Former professional footballer and current TV Pundit, Wayne Rooney looks on prior to the UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second Leg match between FC Internazionale Milano and FC Barcelona at Giuseppe Meazza Stadium on May 06, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Dubbi sull’identità tecnica: "Nemmeno lui si definirebbe l’uomo giusto" — Rooney non ha usato mezzi termini:

“È difficile. Penso che nessuno possa sedersi qui e dire: ‘Sì, al cento per cento’. Credo che nemmeno Ruben Amorim lo direbbe, da quello che abbiamo visto da quando è arrivato al club”.

Un’affermazione che pesa, considerando l’autorevolezza dell’ex attaccante inglese, che conosce profondamente l’ambiente di Old Trafford.

Reclutamento estivo positivo, ma mancano ancora rinforzi — Nonostante le perplessità, Rooney ha riconosciuto il buon lavoro svolto in sede di mercato:

“Il reclutamento è stato buono in estate, ma vorrei vedere altri due o tre rinforzi, mi piacerebbe vederlo”.

Secondo l’ex numero 10, la rosa non è ancora completa per competere ai massimi livelli.

I segnali preoccupanti: "Rivediamo gli stessi errori della scorsa stagione" — L’aspetto più allarmante, secondo Rooney, è il déjà vu rispetto alla stagione passata:

“Ci piacerebbe molto vederlo ribaltare la situazione, ma a volte potremmo andare troppo veloci perché il Manchester United attira molta più attenzione e siamo ancora a due partite dall'inizio della stagione. Il segnale preoccupante è che stiamo vedendo cose che abbiamo visto nella scorsa stagione. Questo è preoccupante”.

Il Manchester United, in effetti, ha ottenuto solo 28 punti in 29 partite di Premier League sotto la gestione Amorim, un bilancio che alimenta le critiche. Intanto domani i Red Devils giocano nel secondo turno di Coppa di Lega sul campo del Grimsby Town, team della League Two (quarta divisione del calcio inglese). Poi Bruno Fernandes e compagni rivolgeranno la loro attenzione al campionato, con la partita in casa contro il Burnley (sabato 30 agosto). Seguiranno il derby di Manchester (domenica 14 settembre) e una sfida con il Chelsea (sabato 20 settembre).