Bruno Fernandes e l’errore dal dischetto: polemica sul contatto con l’arbitro

Una sconfitta interna contro l'Arsenal e un pareggio in casa del Fulham sono il misero bottino di questo avvio di stagione dello United. Il rigore sbagliato del portoghese è stato preceduto da un episodio curioso

Alessandro Savoldi 25 agosto - 14:09

Il pareggio tra Fulham e Manchester United non è privo di polemiche: al centro di esse c'è il rigore sbagliato da Bruno Fernandes. Il trequartista portoghese ha fallito dal dischetto l'occasione del possibile 0-1 nel primo tempo, calciando fuori. Un errore preceduto da un episodio inusuale: l'arbitro Kavanagh e il capitano dei Red Devils si sono infatti scontrati poco prima del penalty.

Bruno Fernandes-Kavanagh: cosa è successo e le parole del portoghese — Minuto 38' del primo tempo di Fulham-Manchester United. A Craven Cottage si avvicina sul dischetto Bruno Fernandes, come spesso capita rigorista designato della squadra di Amorim. Mentre il portoghese però conta i passi di rincorsa, ecco il misfatto: l'arbitro Kavanagh, intento ad assicurarsi che gli altri giocatori fossero fuori dall'area di rigore e della mezzaluna del limite dell'area, si scontra con Fernandes. Il portoghese immediatamente alza le braccia, in segno di protesta e disappunto.

Poi, l'arbitro fischia: Bruno parte, tiro, palla altissima. Un errore che, secondo Fernandes stesso, non sarebbe dovuto al contatto precedente con il direttore di gara. "Ho colpito male la palla, troppo sotto: ecco perché è decollata sopra la traversa", ha spiegato il capitano del Manchester United dopo la partita. In ogni caso, l'episodio che lo ha visto protagonista con Kavanagh lo ha disturbato: "Da rigorista, ognuno ha la sua routine, i suoi piccoli gesti rituali. Mi ha infastidito che l'arbitro non si sia nemmeno scusato, è ciò che mi ha innervosito in quel momento. Non è comunque un alibi per il brutto rigore che ho calciato".

Anche Amorim ha detto: "Non penso che l'arbitro abbia influito, semplicemente Bruno non è abituato a sbagliare i rigori e per questo si è innervosito. Sa quanto ogni cosa possa avere un impatto forte sulla squadra". Per Fernandes, comunque, non è il primo rigore sbagliato in questi anni: dal 2020 nessuno ha fallito dal dischetto tanto quanto lui in Premier League. Cinque errori su ventidue tentativi sono uno score discreto ma sicuramente lontano dalla perfezione. Lontana dalla perfezione è anche la partenza in campionato del Manchester United: un punto in due partite contro Arsenal e Fulham e il primo posto già lontano all'orizzonte, con Arsenal, Tottenham e, potenzialmente, Liverpool, a quota sei.