Dopo la sconfitta all'esordio in Premier League contro l'Arsenal (1-0), il Manchester United cerca i primi tre punti della stagione. La squadra di Amorim tornerà in campo domenica 24 alle ore 17:30 contro il Fulham. In vista della sfida contro i Cottagers, l'allenatore portoghese potrebbe chiamare tra i convocati un ragazzino di soli 14 anni. Stiamo parlano di JJ Gabriel, uno dei talenti più promettenti dell'Academy dello United, pronto a bruciare le tappe.
Manchester United, Amorim convoca JJ Gabriel in prima squadra a soli 14 anni
Figlio del difensore irlandese Joe O'Cearuill, il ragazzino di soli 14 anni sta letteralmente bruciando i tempi e nel giro di poco tempo potrebbe già esordire tra i grandi
