Una tattica identica a quella usata negli Stati Uniti sarebbe il piano per il finanziamento per il colossale impianto da 100 mila posti

Mattia Celio Redattore 20 agosto - 11:26

Da qualche mese ormai si parla del possibile nuovo stadio del Manchester United. Il colossale impianto da più di 100 mila posti sembra essere molto più di un'idea, anzi una certezza. Come riporta il quotidiano The Sun, i Red Devils si sarebbero mossi per progettare le tattiche di finanziamento del nuovo stadio ma sembra che il progetto preveda qualche tattica "sinistra".

Nuovo stadio Manchester United, ecco il piano di finanziamento — Il Manchester United vuole a tutti i costi la sua nuova casa. Il nuovo stadio che comprenderebbe ben 100 mila posti a sedere è ormai molto più di un sogno. E' un progetto che i Red Devils hanno tutta l'intenzione di realizzare. Le prime voci, come ricordiamo, sono iniziate a circolare lo scorso marzo quando la dirigenza aveva annunciato "la sostituzione dell'Old Trafford con un nuovo impianto". Le prime immagini di quella che dovrebbe essere la nuova casa dello United ha fatto subito strizzare gli occhi a milioni di tifosi ma adesso è tempo di fare sul serio.

Secondo The Sun, la pianificazione del nuovo stadio prevederebbe un costo di 4,2 miliardi di sterline e il progetto si dovrebbe muovere in questa direzione. Si parlerebbe, in primo luogo, di una riqualificazione locale che porterebbe nuove case e nuovi posti di lavoro, ma perché il piano si possa attuare, come riporta il giornale locale, la dirigenza dell'Old Trafford avrebbe in mente di seguire l'esempio degli Stati Uniti in termini di finanziamenti.

Il piano di finanziamento del nuovo impianto — Per costruire il suo stadio, la United deve spostare uno snodo ferroviario merci che attualmente sorge su un terreno necessario al progetto. E si sostiene che i Red Devils vogliano che sia il governo inglese a pagare i costi stimati, che potrebbero raggiungere i 300 milioni di sterline, ma in precedenza erano stati stimati addirittura a 1 miliardo. In passato, il London Stadium del West Ham e l'Etihad Stadium del Manchester City sono stati costruiti con denaro pubblico.

I politici, tra cui il sindaco della Greater Manchester Andy Burnham, avevano precedentemente dichiarato che non sarebbero stati utilizzati fondi pubblici per costruire il nuovo stadio dello United. Tuttavia, poiché questo costo riguarderebbe solo la bonifica del terreno necessario per l'arena, non rientrerebbe nella fatturazione tecnica del nuovo impianto. Ciò porterebbe ad una tendenza “sinistra” che si sta verificando anche negli Stati Uniti, dove i fondi pubblici vengono spesso erogati alle squadre sportive per la costruzione di nuovi stadi.

Nel 2016, i Las Vegas Raiders hanno ricevuto 555 milioni di sterline quando erano ancora una franchigia con sede in California. Tre anni fa, i Buffalo Bills hanno ricevuto 629 milioni di sterline di finanziamenti pubblici, mentre i Washington Commanders sono attualmente in procinto di ottenere 740 milioni di sterline, pari a 1 miliardo di dollari. Ma Pat Garofalo, dell'American Economic Liberties Project, ha dichiarato al Guardian: "Questa storia che raccontano per ottenere denaro pubblico è una grande bugia".

Il Manchester United spera di avere la nuova casa entro il 2029, anno in cui si terranno in Inghilterra il Mondiale di Calcio Femminili. Sarebbe un grande traguardo anche in onore della Nazionale di Sarina Wiegman che, lo scorso luglio, hanno conquistato il secondo titolo europeo consecutivo.