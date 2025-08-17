Rasmus Hojlund non è stato convocato dal Manchester United per la prima sfida di Premier Leagu e contro l'Arsenal. Questo è un chiaro segnale verso l'ex attaccante dell'Atalanta, che a quanto pare è fuori dal progetto tecnico di Ruben Amorim. L'attaccante danese, quindi, in forza ai Red Devils dal 2023, dovrà trovare nuova sistemazione .

Un'avventura difficile

Il trasferimento al Manchester United non ha prodotto i risultati sperati, né per Hojlund tantomeno per lo United. I Red Devils credevano di aver risolto i loro problemi realizzativi, mentre il danese - forte della stagione da protagonista con l'Atalanta - era pronto a dimostrare il suo valore ad altissimi livelli, ma così non è stato. Nel corso della stagione 2024/2025, disastrosa per il Manchester United in Premier League, Hojlund ha segnato soltanto 4 gol e servito un assist in 32 partite. Il bilancio totale, poi, non è tanto più positivo: in 95 gare disputate il danese ha centrato l'obiettivo 26 volte, bottino arricchito in minima parte da 6 assist.