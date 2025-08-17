Manchester United-Arsenal, le bacheche delle due big di Premier League

In attesa del calcio d'inizio di domani pomeriggio, mettiamo i palmarès delle due squadre inglesi uni di fronte all'altro

Jacopo del Monaco 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 10:16)

Alle ore 17:30 di oggi pomeriggio, il Manchester United di Ruben Amorim ospiterà l'Arsenal di Arteta in occasione della prima giornata della Premier League 2025/2026. In attesa che il big match della massima competizione inglese abbia inizio, ecco un confronto tra i palmarès dei due club.

Manchester United-Arsenal, bacheche a confronto — Sia il club di Manchester che quello di Londra hanno scritto, a modo loro, la storia del calcio. Tra le squadre inglesi, infatti, i Red Devils ed i Gunners sono la seconda e la terza squadra con più titoli vinti: entrambe ne hanno portati a casa rispettivamente 68 e 48, mentre al primo posto c'è il Liverpool a 69. Anche se non vince il campionato dalla stagione 2012/2013, lo United ha vinto il titolo di Campione d'Inghilterra ben 20 volte, condividendo questo record con il Liverpool.

Nel corso della sua storia i Red Devils hanno vinto diverse volte i titoli nazionali, trionfando 13 volte in FA Cup, 6 in Coppa di Lega e ha alzato per 21 volte il trofeo del Community Shield. A livello internazionale, il Manchester United vanta di diversi trofei: 3 Coppe dei Campioni/Champions League, vinte nel '68, nel '99 e nel 2008; l'Europa League 2016/2017; la Coppa delle Coppe e la Supercoppa UEFA, entrambe portate a casa nel 1991; Coppa Intercontinentale 1999 e, infine, il Mondiale per Club nel 2008.

Così come i loro avversari di domani pomeriggio, anche l'Arsenal ha una buonissima bacheca a livello nazionale. Il club del Nord di Londra ha vinto 13 volte il campionato e l'ultimo successo risale alla stagione 2003/2004, tra l'altro conquistato con zero sconfitte. Con 14 successi, i Gunners sono la squadra con più FA Cup vinte, trofeo che non porta a casa da cinque anni. Tra i titoli nazionali, l'Arsenal ha anche 17 Community Shield e soltanto 2 Coppe di Lega, vinte nel 1987 e nel 1993. Ai tanti successi in patria si oppongono i pochissimi trionfi a livello internazionale, visto che i Gunners hanno vinto soltanto la Coppa delle Fiere 69/70 e la Coppa delle Coppe nel '94.