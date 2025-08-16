C'è subito un big match nella Premier League: nella prima giornata del campionato inglese si scontreranno, alle 17:30, il Manchester United di Ruben Amorim e l'Arsenal di Arteta all'Old Trafford.
Manchester United-Arsenal, dove vedere il big match in tv e streaming live
Come arrivano le due squadre al match—
Il Manchester United, allenato da Ruben Amorim, vuole dimenticare il prima possibile un'annata deludente conclusa in zona salvezza in Premier e con la sconfitta in finale di Europa League contro il Tottenham. In questi mesi estivi i Red Devils hanno disputato diverse amichevoli, tra cui una contro la Fiorentina di Stefano Pioli, tornato in Italia dopo l'esperienza all'Al-Nassr. Oltre ad aver effettuato diverse cessioni in prestito, lo United ha speso più di 200 milioni di euro per tre calciatori: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e soprattutto Benjamin Sesko.
La scorsa stagione, l'Arsenal hanno chiuso al secondo posto in Premier League e hanno raggiunto la semifinale di Champions League. Durante questa sessione di calciomercato, i Gunners allenati dallo spagnolo Mikel Arteta ha fatto diversi acquisti, come Zubimendi dalla Real Sociedad, Kepa e NoniMadueke dal Chelsea e, soprattutto, l'attaccante svedese Viktor Gyokeres dallo Sporting Lisbona. In occasione del pre-campionato, la squadra londinese ha giocato diverse partite, tra cui una contro il Milan e l'Emirates Cup contro l'Athletic Bilbao.
Probabili formazioni—
Salvo imprevisti, entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con i seguenti undici.
MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Bayindir; de Ligt, Maguire, Heaven; Dalot, Fernandes, Mainoo, Dorgu; Amad Diallo, Cunha; Sesko. All: Amorim
ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Mosquera, Zinchenko; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Madueke. All: Arteta
Manchester United-Arsenal, dove vedere la partita—
La sfida di Premier League tra i Red Devils ed i Gunners si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. In streaming, invece, sarà visibile su Sky Go e su NOW TV.
