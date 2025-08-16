Manchester United-Arsenal, dove vedere il big match in tv e streaming live

Il Manchester United, allenato da Ruben Amorim , vuole dimenticare il prima possibile un'annata deludente conclusa in zona salvezza in Premier e con la sconfitta in finale di Europa League contro il Tottenham . In questi mesi estivi i Red Devils hanno disputato diverse amichevoli, tra cui una contro la Fiorentina di Stefano Pioli , tornato in Italia dopo l'esperienza all' Al-Nassr . Oltre ad aver effettuato diverse cessioni in prestito, lo United ha speso più di 200 milioni di euro per tre calciatori: Matheus Cunha , Bryan Mbeumo e soprattutto Benjamin Sesko .

La scorsa stagione, l'Arsenal hanno chiuso al secondo posto in Premier League e hanno raggiunto la semifinale di Champions League. Durante questa sessione di calciomercato, i Gunners allenati dallo spagnolo Mikel Arteta ha fatto diversi acquisti, come Zubimendi dalla Real Sociedad, Kepa e NoniMadueke dal Chelsea e, soprattutto, l'attaccante svedese Viktor Gyokeres dallo Sporting Lisbona. In occasione del pre-campionato, la squadra londinese ha giocato diverse partite, tra cui una contro il Milan e l'Emirates Cup contro l'Athletic Bilbao.