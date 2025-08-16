Milan-Bari, dove vedere la partita di Coppa Italia in tv e streaming

In attesa che inizino la Serie A e la Serie B, i rossoneri ed i Galletti si giocheranno il passaggio del turno nel trofeo nazionale

Jacopo del Monaco 16 agosto 2025 (modifica il 16 agosto 2025 | 15:02)

Ecco dove si potrà vedere la partita valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia tra il Milan ed il Bari. Le due squadre, che si affronteranno domani sera alle ore 21:15, torneranno una di fronte all'altra 14 anni dopo l'ultima volta.

Come arrivano le due squadre al match — Nonostante il successo in Supercoppa Italiana, il Milan ha deluso le aspettative la scorsa stagione. Dopo l'arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo ed il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, i rossoneri hanno fatto un importante calciomercato. Ci sono stati grandi arrivi come quelli di Samuele Ricci, Luka Modrić ed Ardon Jashari, ma anche diverse cessioni, tra cui quelle importanti di Tijjani Reijnders, Theo Hernández e Malick Thiaw. Nelle amichevoli, il Diavolo ha affrontato big europee come Arsenal, Liverpool e Chelsea, ma anche avversari meno forti come Leeds United e Perth Glory.

Il Bari, dopo la sfida contro i rossoneri, inizierà una nuova stagione in Serie B. Nel corso di questa sessione di calciomercato, il club pugliese ha avuto modo di rinforzarsi prendendo diversi giocatori in prestito come Rao dal Napoli e Braunöder dal Como e ha messo sotto contratto, a parametro zero, Christian Gytkjaer e Matthias Verreth. Durante il pre-campionato, la squadra allenata da Fabio Caserta ha giocato e vinto alcune amichevoli, perdendo soltanto contro il Casarano, club di Serie C.

Probabili formazioni — Salvo imprevisti, entrambe le squadre scenderanno in campo coi rispettivi titolari. Per i rossoneri, dubbi di formazione a parte, mancherà proprio Allegri, che in Coppa Italia deve scontare 2 turni di squalifica a causa delle eccessive proteste durante finale della stagione 2023/2024.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupiñán; Pulisic, Leão. All: Allegri

BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Pagano, Braunöder, Bellomo; Pereiro, Moncini, Rao. All: Caserta

Milan-Bari, dove vedere la partita — Uno dei due club, al prossimo turno, incontrerà il Lecce, che ieri sera ha battuto la Juve Stabia. La sfida di Coppa Italia tra il Diavolo ed i Galletti si potrà vedere in diretta televisiva su Canale 5. In streaming, invece, sarà visibile su Mediaset Infinity e su Sportmediaset.it.