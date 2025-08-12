Terminata la sua terza stagione con la maglia del Milan, Malick Thiaw saluta la Serie A e firma per il Newcastle. Il calciatore tedesco ritroverà Sandro Tonali, con cui ha condiviso lo spogliatoio rossonero durante la sua prima annata nel Bel Paese.
UFFICIALE – Malick Thiaw è del Newcastle: altra cessione del Milan
La carriera di Thiaw—
Classe 2001 nato a Düsseldorf, Thiaw gioca come difensore centrale ma, all'occorrenza, può essere schierato anche in mediana. Dispone di buona tecnica e di ottima struttura fisica, che gli permette di vincere i duelli 1 contro 1. Thiaw ha giocato in diversi settori giovanili, tra cui quello del Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen e Schalke 04.
Col club di Gelsenkirchen ha esordito tra i professionisti nel marzo 2020 in Bundesliga contro l'Hoffenheim, mentre qualche mese più tardi ha segnato il primo gol della sua carriera contro lo Stoccarda. Dopo aver vinto la Zweite Bundesliga 2021/2022, il Milan acquista il difensore per circa 5 milioni di euro e ha esordito con la nuova maglia in occasione della partita di Serie A contro il Verona. La scorsa stagione, oltre ad aver segnato il suo unico gol col Milan contro il Real Madrid, ha vinto la Supercoppa Italiana contro l'Inter e, per sua sfortuna, ha realizzato tre autogol in A: due in favore del Torino ed uno durante la partita contro la Fiorentina.
Thiaw al Newcastle: dettagli dell'operazione e comunicato ufficiale—
Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, i Magpies hanno annunciato l'arrivo difensore tedesco. Al Milan andranno 40 milioni di euro bonus compresi, mentre Thiaw ha firmato un contratto quadriennale da 4 milioni a stagione.
"Il Newcastle United conferma l'ingaggio del difensore Malick Thiaw con un contratto a lungo termine dal club italiano AC Milan.
Il 24enne nazionale tedesco diventa il terzo acquisto estivo della prima squadra delle Magpies. Malick ha collezionato 85 presenze in tutte le competizioni durante i suoi tre anni con i Rossoneri.
Il suo unico gol con il Milan è arrivato in UEFA Champions League la scorsa stagione contro il Real Madrid.
Ha iniziato la sua carriera professionistica con la squadra nazionale dello Schalke 04, dove ha militato nelle giovanili prima di esordire in Bundesliga a 18 anni nel 2020. Questa stagione Malick indosserà la maglia numero 12 del Newcastle United".
