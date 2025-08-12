UFFICIALE – Malick Thiaw è del Newcastle: altra cessione del Milan

Classe 2001 nato a Düsseldorf, Thiaw gioca come difensore centrale ma, all'occorrenza, può essere schierato anche in mediana. Dispone di buona tecnica e di ottima struttura fisica, che gli permette di vincere i duelli 1 contro 1. Thiaw ha giocato in diversi settori giovanili, tra cui quello del Fortuna Düsseldorf , Borussia Mönchengladbach , Bayer Leverkusen e Schalke 04 .

Col club di Gelsenkirchen ha esordito tra i professionisti nel marzo 2020 in Bundesliga contro l'Hoffenheim, mentre qualche mese più tardi ha segnato il primo gol della sua carriera contro lo Stoccarda. Dopo aver vinto la Zweite Bundesliga 2021/2022, il Milan acquista il difensore per circa 5 milioni di euro e ha esordito con la nuova maglia in occasione della partita di Serie A contro il Verona. La scorsa stagione, oltre ad aver segnato il suo unico gol col Milan contro il Real Madrid, ha vinto la Supercoppa Italiana contro l'Inter e, per sua sfortuna, ha realizzato tre autogol in A: due in favore del Torino ed uno durante la partita contro la Fiorentina.