Il Pisa di Gilardino perde contro il Bayer Leverkusen, squadra già in condizione atletica avanzata. Tre gol nel primo tempo per i tedeschi, espulsione di Tapsoba al 54', ma i toscani non riescono a sfruttare la superiorità numerica.

Davide Capano Redattore 5 agosto 2025 (modifica il 5 agosto 2025 | 20:31)

Il Pisa cade 3-0 in amichevole contro il Bayer Leverkusen — Il Pisa esce sconfitto per 3-0 dall’amichevole internazionale disputata oggi pomeriggio in Germania, alla BayArena, contro il Bayer Leverkusen. Un test di alto livello per la squadra di mister Alberto Gilardino, che, nella prima tappa della tournée tedesca, ha affrontato una formazione nettamente più avanti nella preparazione atletica. I nerazzurri stanno infatti ultimando la fase pre-campionato a 19 giorni dall’esordio in Serie A in casa dell’Atalanta e a 12 giorni dal debutto ufficiale stagionale in Coppa Italia contro il Cesena.

(Foto tratta da pagina Facebook "Bayer 04 Leverkusen")

Primo tempo a senso unico: tre reti del Leverkusen — I padroni di casa, guidati dal nuovo tecnico Erik Ten Hag, hanno chiuso i giochi già nel primo tempo grazie a tre reti realizzate in meno di 45 minuti. Ad aprire le marcature è stato Andrich al 4’, seguito da Kofane al 17’ e da Exequiel Palacios al 45’, che ha fissato il risultato sul 3-0. Il Pisa ha faticato a contenere la pressione del Leverkusen, mostrando le difficoltà tipiche di una squadra ancora in rodaggio.

Espulsione di Tapsoba, ma il Pisa non ne approfitta — Al 54’ l’arbitro Stegemann ha espulso il difensore Tapsoba per fallo da ultimo uomo, lasciando il Leverkusen in dieci uomini per oltre mezz’ora. Nonostante la superiorità numerica, i toscani, in attesa di nuovi acquisti dal mercato (vedi Nzola e Cuadrado), non sono riusciti a trovare la via del gol, chiudendo il match senza segnature. La partita è comunque risultata utile per testare tenuta fisica e tattica contro un avversario di caratura internazionale.

Un test utile per Gilardino in vista degli impegni ufficiali — Al termine della sfida, Gilardino ha potuto trarre comunque indicazioni importanti in vista dei prossimi impegni ufficiali. Il primo snodo sarà la trasferta a Cesena per i trentaduesimi di Coppa Italia, poi l’attesissimo ritorno in Serie A sul difficile campo dell’Atalanta di Ivan Juric. Nonostante la sconfitta, il confronto con il Bayer Leverkusen ha rappresentato un’occasione preziosa per crescere sotto il profilo tecnico e mentale. Il Pisa resterà in Germania tutta la settimana trasferendosi domani ad Augusta dove è in programma venerdì (ore 17.00) la sfida con l’Augsburg.

Il tabellino di Bayer Leverkusen-Pisa — BAYER LEVERKUSEN. Flekken, Hincapie (46′ Quansah), Andrich, Tapsoba, Arthur (31′ Adli, 88′ Culbreath), Tape (78′ Traore), Grimaldo (82′ Hawighorst), Tella (66′ Garcia), Palacios (66′ Mensah), Maza (46′ Hofmann), Kofane (46′ Schick). Allenatore Ten Hag.

PISA. Semper, Lusuardi (87′ Mbambi), Angori (76′ Durmush), Caracciolo (76′ Calabresi), Canestrelli, Marin (60′ Aebischer), Tramoni (76′ Piccinini), Meister, Touré, Akinsanmiro (76′ Hojholt), Lind (45′ Moreo). Allenatore Gilardino.

Arbitro. Stegemann. Assistenti. Jolk-Maibaum

Reti. 4′ Andrich, 17′ Kofane, 45′ Palacios.

Note. Ammonito Angori. Espulso Tapsoba al 54′ per fallo da ultimo uomo.

Pisa, ecco nel dettaglio il calendario dei prossimi impegni — Gara Amichevole (venerdì 8 agosto, ore 17.00)

Augsburg-Pisa

Gara Amichevole (giovedì 14 agosto, ore 19.00)

Pistoiese-Pisa

Coppa Italia (domenica 17 agosto, ore 20.45)

Cesena-Pisa (diretta Mediaset)

Serie A (domenica 24 agosto, ore 20.45)

Atalanta-Pisa (diretta DAZN)

Serie A (sabato 30 agosto, ore 20.45)

Pisa-Roma (diretta DAZN/Sky/Now)