Pisa, svelata la nuova maglia Away per la A: dal cuore della città al mare

Il Pisa presenta il nuovo kit da trasferta, celebrando il ritorno in Serie A con una divisa che unisce storia e identità territoriale. Il giallo domina, simbolo nobile che lega la Cittadella al mare, in un viaggio tra passato, presente e futuro.

Un ritorno in Serie A con stile: ecco l’Away Kit 2025-26 del Pisa

Come comunicato dal club toscano sui propri canali ufficiali, il Pisa celebra il ritorno in Serie A per la stagione 2025-26 con un nuovo kit da trasferta che è molto più di una semplice maglia: è un racconto visivo che abbraccia secoli di storia, identità e orgoglio cittadino. Un simbolo per chi porta il neroazzurro nel cuore, anche lontano da casa.