Il Pisa continua a brillare: Empoli ko e quarto successo in amichevole

I neo-promossi neroblu si confermano prolifici in zona gol, mentre la fase difensiva non è apparsa così solida. Prossimo test estivo contro il Bayer Leverkusen il 5 agosto

Il Pisa si conferma in un buono stato di forma e prolifico in zona gol. Come rovescio della medaglia per la prima volta ha accusato alcune difficoltà a livello difensivo. Ora i neroblu torneranno in campo il 5 agosto per una super sfida internazionale: di fronte ci sarà infatti il Bayer Leverkusen di Erik ten Hag.