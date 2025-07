Al Pisa di Gilardino basta Piccinini, Pro Vercelli battuta 1-0 in amichevole

Ultimo test nel ritiro di Morgex per il Pisa di Alberto Gilardino. La squadra toscana ha battuto nel pomeriggio la Pro Vercelli per 1-0 grazie al gol di Piccinini a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Tanti esperimenti per il tecnico ex Genoa, che in attesa di ulteriori colpi dal mercato ha schierato i suoi con un 3-4-2-1 muovendo alcune pedine a partite in corso alla ricerca dell'alchimia perfetta.