Spettacolo Pisa, il discorso commovente di Inzaghi prima della festa

Trentaquattro lunghissimi anni, prima del triplice fischio di Bari che ha sancito il ritorno nella massima serie per i toscani. Le parole del tecnico nello spogliatoio

Nonostante la sconfitta contro in Puglia, il Pisa di Filippo Inzaghi festeggia la storica promozione in Serie A. Un cammino splendido, secondo solo all'irraggiungibile Sassuolo. I toscani tornano nella massima categoria e il tecnico prima della festa nello spogliatoio si lascia andare ad un commovente discorso che ha aperto ai festeggiamenti del gruppo. La squadra è stata poi accolta in trionfo dai tifosi nel rientro in Toscana in serata, caroselli e festeggiamenti hanno tenuto la città di Pisa sveglia tutta la notte