Anche Louis Buffon, attaccante e giovane figlio di Gianluigi, tra i marcatori dei toscani. Brilla anche il 17enne Mbambi, uno degli acquisti di questa sessione di mercato.

Alessandro Stella 20 luglio - 20:02

Tutto facile, nella prima amichevole estiva, per il Pisa del neo-tecnico Alberto Gilardino. A Morgex, sede del ritiro, i toscani hanno travolto 7-0 i dilettanti della Rappresentativa Valle D'Aosta. Il livello dell'avversario chiaramente non era di quelli proibitivi, ma la sfida è servita per permettere alla squadra di riprendere il ritmo-gara e provare le prime manovre tecniche e tattiche in vista della prossima stagione in Serie A.

Per i neroblu sono andati in rete Tourè, Matteo Tramoni su rigore, Piccinini, Mlakar, Jevsenak, Bonfanti e soprattutto il giovane 2007 Louis Buffon (figlio di Gianluigi). Molto brillante anche il difensore 17enne Mbambi arrivato dal Gent a fine giugno.

Primo tempo: Gilardino subito con la difesa a tre. Tourè la apre, Buffon cala il poker — Out per piccoli problemi fisici Esteves, Meister, Leris e Lind. Gilardino opta per un 3-4-2-1, che insieme al 3-5-2 dovrebbero essere i moduli con cui il Pisa giocherà anche nelle competizioni ufficiali. Subito titolari il neo-acquisto Mbambi in difesa e Buffon in attacco accanto a Matteo Tramoni.

Ad aprire le danze, dopo soli quattro minuti, è Tourè bravo a sfruttare il perfetto cross di Moreo. Il Pisa domina e dopo aver mancato diverse occasioni con Mbambi e Tramoni raddoppia al 34' con gli interpreti sopra citati. Il difensore si procura un rigore che il centravanti realizza spiazzando il portiere.

Nel finale di frazione Tramoni si traveste in uomo assist e crea le basi per il tris a firma di Piccinini. E poi a un minuto dal termine c'è gloria per Buffon, che va in rete in seguito ad una bellissima azione personale.

Secondo tempo: squadra rivoluzionata, stesso copione. I toscani fanno altre 3 reti — Nella ripresa Gilardino, intenzionato a provare tutti gli uomini a disposizione, mantiene il modulo ma cambia gli undici interpreti. Tuttavia l'andamento della gara non cambia. Anzi, il Pisa diventa ancora più cinico e nei primi undici minuti realizza altri tre gol con Mlakar, Javsenak e Bonfanti.

Nella seconda parte della frazione i ritmi calano, i neroblu non infieriscono sugli avversari e non vanno oltre due pali colpiti. La squadra toscana tornerà in campo mercoledì, ore 18, contro il Bra e poi domenica alle 17.30 con la Pro Vercelli.