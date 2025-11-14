Alessandro Stella

Classe 1999 e milanese autentico. Sono giornalista professionista da giugno 2024. Fin dai tempi delle scuole elementari vivo di sport e di calcio e ho sempre ambito a poter lavorare in questo settore. Il mondo del pallone italiano è sempre stato il mio punto di forza, ma nel corso del tempo ho allargato i miei orizzonti abbracciando anche il calcio estero e giungendo (non fisicamente ma con la penna) nei posti più sperduti. Sempre con l'obiettivo di raccontare tutto senza distinzioni: dalle gesta dei grandi campioni, fino alle storie più nascoste e improbabili.