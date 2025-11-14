Alessandro Stella

Cremonese, Nicola amaro dopo il ko con la Fiorentina: "Oggi poco brillanti e aggressivi"
Le parole del tecnico
Classe 1999 e milanese autentico. Sono giornalista professionista da giugno 2024. Fin dai tempi delle scuole elementari vivo di sport e di calcio e ho sempre ambito a poter lavorare in questo settore. Il mondo del pallone italiano è sempre stato il mio punto di forza, ma nel corso del tempo ho allargato i miei orizzonti abbracciando anche il calcio estero e giungendo (non fisicamente ma con la penna) nei posti più sperduti. Sempre con l'obiettivo di raccontare tutto senza distinzioni: dalle gesta dei grandi campioni, fino alle storie più nascoste e improbabili.
Le parole del tecnico
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Le parole del tecnico
Le parole del tecnico
Le parole del tecnico
Il tecnico vuole il secondo trofeo della carriera
Le parole del tecnico
Le parole del tecnico
La crisi degli olandesi
L'uruguaiano prolunga fino al 2026
La bella notizia
Le parole del tecnico
Festa rovinata per l'argentino
I guai dei Leoni Indomabili
La decisione della Federazione
La discussa decisione
Le parole del tecnico
L'ira dell'egiziano
Le parole del tecnico
Il racconto su Instagram
L'infortunio al retto femorale del quadricipite
Le parole dell'ex attaccante
Il club delle Baleari ha omaggiato il proprio concittadino
L'ira del tecnico contro il difensore
L'avvicendamento in panchina
Le parole del tecnico
La strana decisione
La decisione dell'allenatore
La fame del centravanti inglese
L'attacco dell'ex centravanti