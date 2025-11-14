Il francese racconta di essersi offerto per dare una mano in società: "Non hanno manifestato interesse. Peccato, lo avrei fatto volentieri"

Alessandro Stella 14 novembre - 19:55

Il suo carattere in campo era elemento noto a tutti. Poi anche a fine carriera Eric Cantona si è spesso distinto per comportamenti sopra le righe e soprattutto non ha mai avuto paura di dire ciò che pensa. Negli ultimi anni l'ex attaccante e bandiera del Manchester United si è scagliato più volte contro la sua squadra, contestando la brutta deriva calcistica presa.

E pure ultimamente King Eric ha criticato i Red Devils e in particolare il proprietario di minoranza del club, Jim Ratcliffe. "Allo United hanno distrutto il lavoro di Sir Alex Ferguson, che ha creato uno stile di calcio d'attacco meraviglioso. I nuovi proprietari non hanno mai adottato questo stile. Ho offerto spesso il mio aiuto, ma Jim Ratcliffe non è mai sembrato interessato".

Cantona critica il Manchester United: "Non hanno voluto il mio aiuto. Ad Old Trafford tanti tifosi poco veri che preferiscono i negozi alla partita" — Cantona, nell'intervista rilasciata al Telegraph Sport, fa percepire la propria volontà di dare una mano al suo ex club. Un desiderio però mai concretizzato: "Ho tante altre passioni e progetti, ma ho pensato che per due o tre anni avrei potuto metterli da parte e provare a dare qualcosa a questo club. Loro quando ero calciatore mi hanno dato tutto. Ora però hanno rifiutato. Io ho fatto quello che dovevo fare, quindi non mi sento più in colpa".

Il centravanti francese si è poi soffermato sull'evoluzione, nel corso degli anni, avuta dai tifosi del Manchester United. Como noto, essendo il club tra i più noti in tutto il globo, spesso ad Old Trafford sono presenti tifosi non locali. E questo per Cantona rende il sostegno meno vero: "Sono andato a Old Trafford la scorsa stagione per la partita contro il Manchester City e l'ho trovato silenzioso. I tifosi dello United, quelli veri, preferiscono andare alle partite in trasferta. Lì possono stare con altri veri tifosi piuttosto che essere circondati da persone che vengono da diverse parti del mondo solo per andare al negozio di merchandise. Il club invece dovrebbe essere più vicino alle cose reali del calcio, alla gente che lavora".

E infine la chiusura romantica: "Sì, in realtà non è nemmeno colpa dei tifosi, ma di chi è a capo dei club e del sistema economico. Il problema è di tutto il calcio. Io non trovo più la voglia di vedere le grandi squadre, ma preferisco tifare per piccole realtà di quarta o quinta divisione. Molto più vere".