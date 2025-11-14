40 anni di ultras: il Nizza celebra i suoi tifosi con una maglia speciale

"L'OGC Nice e Kappa", si legge nel comunicato ufficiale del club "celebrano quattro decenni di fervore, passione e sostegno incondizionato a Le Gym" . Realizzata in edizione limitata, è stata progettata in collaborazione con i rappresentanti del collettivo . Completamente nera, con tocchi di bianco e rosso sul colletto e sulle maniche, è un chiaro rimando allo stile dei tifosi sulle gradinate. Sotto allo stemma, proprio all'altezza del cuore, sono riportate le date 1985-2025, e sul retro del colletto campeggia lo stemma degli Ultras Nizza insieme al loro motto, "Onore e Lealtà". All'interno del colletto, invece, c'è la scritta commemorativa "40 ans", 40 anni.

Anche la campagna di lancio è un tributo all'unione viscerale tra squadra e tifosi, con immagini scattate al vecchio Stade du Ray, all'Allianz Riviera e in altri luoghi simbolo della città, unendo giocatori e tifosi di tutte le età in una celebrazione del passato, del presente e del futuro. "Siamo orgogliosi che il club abbia accettato la nostra proposta di collaborare", ha dichiarato Tchoa, presidente del gruppo. "È un grande gesto di riconoscenza verso tutti coloro che, per tanti anni, hanno tenuto vivo questo gruppo e sostenuto le Aquile".