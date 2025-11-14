Quella contro l'Olympique Marsiglia è sempre una partita particolare per i tifosi del Nizza. Ma la prossima, in programma per venerdì 21 novembre alle 20.45 all'Allianz Riviera, promette di essere ancora più speciale. Proprio la settimana prossima, infatti, si celebra il 40° anniversario del movimento ultras nizzardo, e per l'occasione i giocatori indosseranno una maglia dedicata alla Populaire Sud.
Ligue 1
40 anni di ultras: il Nizza celebra i suoi tifosi con una maglia speciale
Il Nizza e gli ultras: una maglia dedicata alla Populaire Sud—
"L'OGC Nice e Kappa", si legge nel comunicato ufficiale del club "celebrano quattro decenni di fervore, passione e sostegno incondizionato a Le Gym". Realizzata in edizione limitata, è stata progettata in collaborazione con i rappresentanti del collettivo. Completamente nera, con tocchi di bianco e rosso sul colletto e sulle maniche, è un chiaro rimando allo stile dei tifosi sulle gradinate. Sotto allo stemma, proprio all'altezza del cuore, sono riportate le date 1985-2025, e sul retro del colletto campeggia lo stemma degli Ultras Nizza insieme al loro motto, "Onore e Lealtà". All'interno del colletto, invece, c'è la scritta commemorativa "40 ans", 40 anni.
Anche la campagna di lancio è un tributo all'unione viscerale tra squadra e tifosi, con immagini scattate al vecchio Stade du Ray, all'Allianz Riviera e in altri luoghi simbolo della città, unendo giocatori e tifosi di tutte le età in una celebrazione del passato, del presente e del futuro. "Siamo orgogliosi che il club abbia accettato la nostra proposta di collaborare", ha dichiarato Tchoa, presidente del gruppo. "È un grande gesto di riconoscenza verso tutti coloro che, per tanti anni, hanno tenuto vivo questo gruppo e sostenuto le Aquile".
La maglia sarà disponibile a partire da domenica 16 novembre presso il negozio ufficiale del Nizza in Place Masséna, esclusivamente per gli affiliati a Populaire Sud. La vendita verrà poi aperta anche a tutti gli altri tifosi nizzardi a partire da lunedì 17 novembre, online e nei negozi fisici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA