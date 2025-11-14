Con la sconfitta contro l'Inghilterra di ieri sera, la Serbia saluta definitivamente il treno per USA 2026. Nel girone, oltre la selezione di Tuchel, a passare è la sorprendente Albania di Silvinho (ex collaboratore tecnico di Roberto Mancini). Una delusione cocente per i serbi, che hanno "gettato" la qualificazione proprio con la sconfitta contro gli albanesi nello scontro diretto del mese scorso.
SERBIA
Serbia out dal Mondiale, Kostic attacca l’ex C.T: “Senza di lui saremmo secondi”
A muovere ulteriormente le acque ci ha poi pensato Filip Kostic, che nel post-partita di ieri ha attaccato duramente l'ex C.T, Dragan Stojkovic.
Caos Serbia, Kostic punta il dito dopo l'esclusione da USA 2026—
Il calciatore al termine di Inghilterra-Serbia ha duramente criticato l'ex tecnico Stojkovic, colpevole di non essere riuscito ad amalgamare al meglio il gruppo squadra: "Se avessimo avuto questo, cioè l'allenatore e tutto il lavoro svolto nei giorni precedenti, credo che avremmo ottenuto un risultato molto, molto migliore e saremmo arrivati secondi, garantito. Non avremmo perso contro l'Albania è una delle sconfitte più dure della mia carriera, è stata dura per tutti noi. Ecco perché oggi stiamo soffrendo tutti. Dobbiamo rialzarci, crederci e andare avanti".
Filip Kosticha poi continuato sull'ex allenatore esclamando: "Sono convinto di quello che dico, perché ho rivisto la vera Serbia in questi giorni. Avevamo bisogno di fare prima questo cambio. Siamo dispiaciuti per tutta la nostra Nazione, per noi è un duro colpo non poterci essere ma dobbiamo accettare la realtà dei fatti. Ora però siamo finalmente consapevoli che siamo un grande gruppo e con l'Inghilterra l'abbiamo dimostrato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA