Caos Serbia, Kostic punta il dito dopo l'esclusione da USA 2026

Il calciatore al termine di Inghilterra-Serbia ha duramente criticato l'ex tecnico Stojkovic, colpevole di non essere riuscito ad amalgamare al meglio il gruppo squadra: "Se avessimo avuto questo, cioè l'allenatore e tutto il lavoro svolto nei giorni precedenti, credo che avremmo ottenuto un risultato molto, molto migliore e saremmo arrivati ​​secondi, garantito. Non avremmo perso contro l'Albania è una delle sconfitte più dure della mia carriera, è stata dura per tutti noi. Ecco perché oggi stiamo soffrendo tutti. Dobbiamo rialzarci, crederci e andare avanti".