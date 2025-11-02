Continua il problema legato agli infortuni della squadra di Luis Enrique: il numero 10 rischia di doversi fermare ancora a lungo in una stagione contraddistinta dalle mille difficoltà

Pietro Rusconi 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 13:54)

Nella serata di ieri, il PSGdi Luis Enrique ha rischiato la doppia beffa. I parigini sono riusciti ad evitare il primo intoppo sbloccando il match col Nizza al 95esimo, grazie al portoghese Gonçalo Ramos. Tuttavia non si può dire che sia andata altrettanto bene con il secondo ostacolo: la fragile condizione fisica della stella Ousmane Dembélé. Tornato in campo sole poche settimane fa, il numero 10 si è dovuto fermare ancora.

La condizione precaria di Ousmane Dembélé — Il fresco Pallone d'oro 2025 non sta vivendo una stagione facile per il momento. Il 6 settembre si è infortunato nel match contro l'Ucraina valido per le qualificazioni mondiali e questo stop muscolare gli ha impedito di partecipare a 7 partite. L'ala destra è tornata in campo solo il 21 Ottobre contro il Bayer Leverkusen in Champions League, siglando pure il gol del 6-2 per il PSG.

Titolare contro il Lorient, è partito dalla panchina tutte le restanti partite, gestito con una restrizione di minuti dallo staff del mister spagnolo. Tuttavia questa cautela non è stata sufficiente: il calciatore ha subito una ricaduta al bicipite femorale destro nella giornata di ieri ed è uscito dolorante dal campo al termine del match.

Le alternative utilizzate da Luis Enrique — Il tecnico asturiano ha dovuto tamponare l'assenza di Ousmane Dembélé e del connazionale Desiré Doué con un ampio utilizzo della cantera parigina. Privilegiando sempre un attacco a 3, i nomi che hanno ruotato sono stati quelli di: Barcola, Mayulu (2006), Kvaratskhelia, Ramos e Mbaye (2008). I problemi tecnici e tattici di questi tridenti misti, sempre differenti, sono stati parecchi, tanto che spesso il PSG ha faticato a trovare gol e combinazioni offensive efficaci.

Questo blocco in attacco ha permesso la ricerca di nuovi uomini e nuove soluzioni per segnare: una grande mano è stata data dalle scorribande di Nuno Mendes e dai piazzati su cui sono intervenuti Zabarnyi e Beraldo.